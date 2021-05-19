Навальный сообщил о трех новых уголовных делах

В отношении оппозиционера Алексея Навального, по его словам, возбуждены три новых уголовных дела. Об этом отбывающему наказание в ИК-2 политику сообщил лично следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России, говорится в блоге Навального во вторник, 25 мая. "Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник", - заключил Навальный.

"Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.). Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил", - рассказал Навальный.

Второе дело возбуждено, по его словам, "по очень экзотической статье 239 - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". "Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, - пояснил оппозиционер. - Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".

Третье дело связано с "оскорблением судьи Акимовой", которая "вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", рассказал далее Навальный, отметив, что "как именно оскорбил, тоже не указано".

Уголовные дела против Навального

Между тем 29 декабря 2020 года Следственный комитет России уже сообщал о возбуждении против Навального и "иных лиц" дела о мошенничестве в особо крупном размере по подозрению в похищении и растрате более 356 млн рублей, поступивших в качестве пожертвований в ФБК и другие некоммерческие фонды политика.

Об уголовном деле по статье 239 УК РФ - о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, - сообщалось 29 апреля. Оно было возбуждено параллельно делу о признании ФБК экстремистской организацией против Алексея Навального, директора ФБК Ивана Жданова и Леонида Волкова.

17 января Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

29 апреля из материалов иска о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями стало известно, что Навальный и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков стали подозреваемыми в уголовном деле о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

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