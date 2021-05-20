"Руководство было в бешенстве": истории уволенных за поддержку Навального

Об увольнениях в структурах Дептранса Москвы после акции 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального впервые стало известно в конце апреля. Работников срочно вызвали в отдел кадров и с формулировкой "вы все понимаете" настоятельно попросили уволиться по собственному желанию. Тех, кто отказывался, увольняли со статьей в трудовой книжке. По данным замглавы независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василия Шелякова, сейчас известно об увольнении не менее 40 человек. DW поговорила с тремя из них.

"Уволили сто процентов из-за участия в митинге"

Инженер-проектировщик Руслан Боровский работал в Мостранспроекте с 2016 года и всегда старался разграничивать работу и политическую активность. "Меня ни разу меня не задерживали на митингах, потому что я ходил на них в качестве журналиста - у знакомого есть СМИ. И на работе всегда говорил, что проблем не будет", - объясняет Руслан. На сайте "Свободу Навальному" он зарегистрировался практически сразу, хоть и не разделяет часть взглядов оппозиционера: "Когда человека хотят убить, неважно - сторонник ты его или нет. Он сидит несправедливо и не по закону".

Руслан Боровский уже нашел себе новую работу

Метку при регистрации поставил на дом, где живет с женой. Именно туда накануне митинга 21 апреля и пришла полиция. Попросила Руслана подписать предупреждение "о недопустимости нарушения закона" на массовом мероприятии. Он отказался. А на следующее утро на работе его попросили уволиться по собственному желанию.

"Формально объяснили, что поводы есть - опоздания. Но между нами сказали, что высшее руководство было в бешенстве", - говорит Руслан. Ему нравился его коллектив - молодые, активные ребята. Но спорить не стал, спокойно подписал заявление и вечером пошел на митинг.

Как именно на работе узнали о регистрации на сайте "Свободу Навальному", Руслан не знает. После того как данные слили в открытый доступ, он не получал письмо с разоблачением. Себя в базе так и не нашел. "Но это увольнение сто процентов из-за политики - слишком много совпадений", - уверен Руслан.

В 2017 году он пошел как самовыдвиженец на выборы в муниципальный совет московского округа Отрадное. Начальство Мостранспроекта всячески пыталось этому помешать - накануне выборов почти принудительно отправило Руслана в двухнедельную командировку. Но неожиданно для себя он все равно выиграл. "Стычки с руководством были и раньше. Но я всегда старался сглаживать углы и выступать амбассадором Дептранса. Для меня эта работа всегда была приоритетнее депутатской деятельности. Так что сейчас это увольнение именно из-за участия в митинге за Навального", - объясняет он.

Митинги в поддержку Навального 21 апреля прошли по всей России

Руслан не расстраивается, что потерял работу: он уже нашел себе новую - в частной фирме и с зарплатой повыше. Он пока не знает, будет ли участвовать в новых акциях сторонников Навального и избираться на следующий депутатский срок - по его словам, все зависит от ситуации в стране. "Риски я тоже оцениваю. "Административки" меня не пугают, но возможное уголовное преследование - напрягает", - говорит Руслан.

"Обидно, когда увольняют из-за политики"

Инженер-технолог Яна Холодова из филиала "СВАРЗ" Мосгортранса узнала о "слитых" в интернет базах данных с сайта "Свободу Навальному" из новостей. Проверила почту - в спаме нашлись два письма с угрозами. Одно с общей базой всех имен, второе - профайл конкретно по Яне, с домашним адресом, местом работы и предупреждением, что данные получит ее работодатель.

"Я не восприняла это всерьез, - признается Яна. - Просто подумала, что люди, получившие доступ к базам, оказались нечестны. Подлянку такую Навальному сделали. Ну слили и слили. Сбербанк, к примеру, каждый месяц отчитывается об утечке трех-пяти миллионов данных".

Яна пошла на митинг 21 апреля. А на следующий день ее вызвали к начальнику на работе. Яна почти не сомневалась, что говорить будут об ее участии в акции, поэтому взяла на встречу диктофон. Как и в случае с Русланом Боровским, девушке предложили уволиться по собственному желанию, сказав: "Сама знаешь, из-за чего". И подчеркнули, что это решение высшего руководства.

Яна Холодова будет отстаивать свои права в суде

Увольняться Яна отказалась, а файл записи разговора с именем своего начальника отправила в СМИ. На работе сочли, что девушка таким образом разглашает персональные данные. Именно этот факт стал основанием для увольнения по статье. Яна не считает, что нарушила закон, и готовится идти в суд. Ей помогают правозащитники из "Открытой России".

"Обидно, что у нас в организации и так не хватает кадров, а теперь еще и из-за политики увольняют. Мне это все потрепало нервы, но оно того стоило", - говорит Яна. Она не жалеет, что оставила свою подпись на сайте в поддержку Навального. Она ходит на митинги с 2018 года и называет себя "сочувствующей" ФБК.

"Вначале я подумал, что это повышение"

В отличие от Яны и Руслана машинист эскалатора в московском метро Евгений Жданович и вовсе не ходил на митинг 21 апреля. Но оставил свою подпись на сайте "Свободу Навальному" - ему было интересно, сколько людей потенциально может собраться на митинг. Этого хватило для увольнения. В отдел кадров Евгения вызвали прямо со смены 23 апреля.

Евгений Жданович

"Меня срочно вызвали. Я перевел станцию на телеуправление, помчался в электродепо Северное. Ничего не объясняли, дали на подпись три документа", - рассказывает машинист. Евгений поначалу даже обрадовался поездке в отдел кадров. Он ждал повышения и подумал, что его перемещают с одной службы на другую через увольнение - это распространенная практика в метро.

Только потом он понял, что ошибся. Опомнившись, позвонил начальнику. Тот спросил, не ходил ли Евгений на митинги. Потом по метро поползли слухи, что еще нескольких человек уволили за поддержку Навального.

"Я не могу точно сказать, с чем связано мое увольнение. Потому что разрывали с нами трудовой договор без причины. Но у меня не было выговоров, и я регулярно получал премию", - рассуждает Евгений. Сам он подчеркивает, что, работая в бюджетном учреждении, старался лишний раз никуда не лезть.

"Потому что первое, что тебе лезет в голову, - страх, что уволят. Навальный мне не как политик интересен - я вообще за коммунизм, - а как такой же гражданин этой страны. Если случился такой беспредел с ним, то он коснется и каждого из нас", - говорит он.

Сейчас Евгений вместе с профсоюзом работников ГУП "Московский метрополитен" намерен судиться с работодателем. "Если увольнения все же мотивированы политически, то власть тем самым подталкивает людей идти в оппозицию. Я молчал - и домолчался. Больше молчать не хочется", - резюмирует Евгений.

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