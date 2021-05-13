Команда Навального пообещала помочь уволенным за его поддержку

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) пообещал помощь россиянам, которых увольняют за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении. "Мы считаем своим долгом помочь тем, кто пострадал из-за собственного неравнодушия. Всем, кого уволили или кому угрожают увольнением за поддержку Навального, мы окажем юридическую помощь", - написала команда оппозиционера на его странице Navalny.com в пятницу, 14 мая.

Соратники Навального предложили сообщать им о необходимости поддержки по электронной почте. "Мы вас проконсультируем, поможем вам подготовить иск против работодателя и получить компенсацию или вернуть работу. А если суд не встанет на сторону закона, поможем обратиться в ЕСПЧ", - подчеркнули они.

Массовые увольнения сотрудников московского метро

Ранее ряд российских СМИ сообщили о массовых увольнениях сотрудников Московского метрополитена за выражение солидарности с Алексеем Навальным. Замглавы независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василий Шеляков заявил "Открытым медиа" об увольнении десятков работников метро. "Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном", - указал он и сообщил о подготовке коллективного иска.

По данным Шелякова, им предлагают уволиться по соглашению сторон либо по статье за прогул. В свою очередь неназванный дежурный службы движения метрополитена сообщил изданию об увольнении более 200 человек.

Депутат Мосгордумы - об увольнении зарегистрировавшихся на сайте Навального

Между тем депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов написал в Telegram-канале о планах руководства Московского метрополитена уволить сотни работников подземки.

"По депо разосланы списки тех, кто либо сам фигурировал в базе сторонников брошенного за решетку вопреки решению ЕСПЧ Алексея Навального, либо имеет в этой базе ближайших родственников. Якобы эти люди (общим числом до нескольких сот) должны быть уволены до 14 мая под любым предлогом", - указал Тимонов, не раскрыв при этом источник информации.

База данных сторонников Навального похищена хакерами

База данных сторонников Алексея Навального была похищена хакерами и попала в открытый доступ в интернете в середине апреля. На сайте free.navalny.com зарегистрировались почти полмиллиона человек, сообщив, что выйдут на митинг в поддержку политика. При этом, по данным команды Навального, утечка произошла, когда сторонникам оппозиционера оставалось собрать около 70 000 подписей. Соратники Навального собирались объявить дату проведения всероссийской акции протеста, когда на сайте зарегистрируются 500 000 участников.

В итоге крупномасштабная весенняя акция была проведена досрочно 21 апреля, когда состояние Навального, объявившего в колонии голодовку, стало критическим. В крупнейших городах России митинги собрали от 51,3 тысячи до 120 тысяч участников. В ходе протестов, по данным "ОВД-Инфо", задержано более 1900 человек. Преследования участников продолжаются до сих пор.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

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