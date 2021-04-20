 Соратник Навального сообщил, что состояние политика почти нормализовалось | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.05.2021

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Россия

Соратник Навального сообщил, что состояние политика почти нормализовалось

По словам директора ФБК Ивана Жданова, после выхода Алексея Навального из голодовки "идет процесс восстановления". Адвокатов к Навальному пускают.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального - директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов - в четверг, 20 мая, сообщил, что состояние здоровья  Навального практически нормализовалось. Тем самым Жданов отреагировал на заявление директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о том, что здоровье оппозиционера восстановилось после голодовки.

"Знаю, что состояние его сейчас более-менее нормальное. Действительно идет процесс восстановления", - сказал Жданов. "Какие там дополнительные данные у главы ФСИН - никак не могу комментировать, потому что мы получаем не то, чтобы много информации", - добавил он.

Жданов: Адвокатов к Навальному пускают

При этом Жданов уточнил, что адвокатов к Навальному пускают. "Большой пробел был только в выходные дни, когда СИЗО и колонии не работают на прием посетителей, по большей части. А так адвокаты стараются ходить практически каждый день", - цитирует директора ФБК радиостанция "Эхо Москвы".

Директор ФСИН Калашников в свою очередь говорил, что "со здоровьем у него (Навального. - Ред.) все более-менее восстановилось нормально".

"Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей", - добавил Калашников.

По его утверждению, специальных взысканий оппозиционеру сейчас не объявляется, "он на общих условиях".

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку  в знак протеста против недопуска к нему врачей. Затем, 5 апреля, стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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    Автор: Вадим Шаталин


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