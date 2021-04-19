 Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-3 во Владимире | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2021

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Россия

Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-3 во Владимире

Поводом для обращения российского оппозиционного политика в суд стало то, что его адвокатам запретили брать на встречу с ним ноутбуки и телефоны.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный  подал судебный иск против администрации исправительной колонии №3 во Владимире, в которой он находится с середины апреля. Поводом для иска стало то, что  адвокатам Навального не разрешили приносить на встречи с ним телефоны и ноутбук. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

"За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. […] Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными", - указал Кобзев. Он добавил, что по решению Верховного суда адвокаты имеют право проносить в колонии ноутбуки и телефоны.

Владимирский райсуд не комментирует иск Навального

Иск в Октябрьский районный суд Владимира поступил 12 мая, его исходные данные опубликованы на сайте суда. От комментариев в райсуде отказались до тех пор, "пока судья не примет иск к производству", пишет РИА "Новости".

В апреле защита Навального подала три иска против администрации ИК-2  в Покрове. Они были связаны с с решением руководства колонии поставить Навального на профилактический учет как склонного к побегу, отказом выдать привезенные политиком и приобретенные в колонии книги, в том числе Коран, а также с тем, что из газет, которые получает российский оппозиционер, вырезают материалы.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку  в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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