 Суд в Москве принял к рассмотрению новый иск Навального к Пескову | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2021

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Россия

Суд в Москве принял к рассмотрению новый иск Навального к Пескову

Иск связан с утверждением пресс-секретаря Кремля о сотрудничестве Алексея Навального с ЦРУ. Два аналогичных иска были оставлены без движения.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в суде

Алексей Навальный в суде

Пресненский суд Москвы принял к производству иск российского политика Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, связанный с его заявлениями о сотрудничестве оппозиционера с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом в среду, 5 мая, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, досудебная подготовка по иску пройдет 27 мая.

Это уже третий иск Навального к Пескову, связанный с обвинениями в работе на ЦРУ. Первый иск, поданный в ноябре 2020 года, суд вернул из-за того, что в нем "не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление иска без движения". В марте 2021 года адвокаты Навального подали аналогичный иск с теми же требованиями, но и он был оставлен без движения.

Заявление Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ

В октябре Навальный, находившийся на лечении в Германии после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", в своем блоге сообщил о намерении подать в суд на Пескова. "Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника", - написал он и потребовал опубликовать факты, подтверждающие высказанные обвинения.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, заявил о получении оппозиционером инструкций от ЦРУ. "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее", - заявил он. При этом у Кремля, а также у Германии есть информация о получении Навальным инструкций от ЦРУ "в эти дни", подчеркнул далее Песков, не уточнив, о каких именно "инструкциях" идет речь и откуда у Москвы такие данные.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву в январе, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России. Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

В защиту Навального прошли массовые протесты по всей России и во многих городах мира. Последняя глобальная акция состоялась 21 апреля. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург. Задержания участников продолжаются и после акций.

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    Автор: Вадим Шаталин


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