Задержания на митингах и после: все идет по плану?

После акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Москве и регионах полицейские приходят домой к людям, вышедшим в тот день на улицы. Сергей Елкин о достижениях "стахановцев 2.0" в погонах.
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