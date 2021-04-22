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Задержания на митингах и после: все идет по плану?

После акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Москве и регионах полицейские приходят домой к людям, вышедшим в тот день на улицы. Сергей Елкин о достижениях "стахановцев 2.0" в погонах.

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Смотреть видео 18:53 Поделиться Что на Западе говорят о протестах в поддержку Навального Отправить Facebook Vkontakte EMail Odnoklassniki Telegram Мой круг Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3sRmT Что на Западе говорят о протестах в поддержку Навального и реакции Путина. DW Новости (22.04.2021)

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