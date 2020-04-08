Волков: Завербованный ФСБ сотрудник ФБК украл базу данных сторонников Навального

Адреса электронной почты россиян, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!" для участия в акции в его поддержку, украл сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), завербованный ФСБ России. Об этом сообщил глава региональных штабов Навального Леонид Волков в понедельник, 19 апреля, в эфире проекта "Навальный Live" на Youtube.

"У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера", - сказал он. По словам соратника Навального, больше ничего не ушло: никаких персональных данных, имен, адресов.

Как отметил Волков, у сотрудника, чье имя не раскрывается, "отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера". По его словам, уже было несколько случаев, когда сотрудников ФБК, завербованных ФСБ, вычисляли и увольняли из фонда.

Акции в поддержку Навального запланированы на 21 апреля

В марте соратники Алексея Навального объявили о намерении провести по всей России акции в поддержку оппозиционера, когда на сайте "Свободу Навальному!" зарегистрируются полмиллиона человек. Хищение данных произошло, когда на сайте зарегистрировалось уже 430 тысяч потенциальных участников. 18 апреля штаб Навального объявил о намерении провести акцию досрочно, не дожидаясь сбора 500 тысяч участников. Акция запланирована на 21 апреля в 19.00 мск на центральных площадях российских городов. За несколько дней до этого прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального экстремистскими организациями.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

С 15 марта Навальный содержится в колонии. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет.

19 апреля управление ФСИН по Владимирской области сообщило, что Навального переводят стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3.

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