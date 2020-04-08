 Волков: Завербованный ФСБ сотрудник ФБК украл базу данных сторонников Навального | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2021

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Россия

Волков: Завербованный ФСБ сотрудник ФБК украл базу данных сторонников Навального

Это уже не первый случай, когда в ФБК вычисляют и увольняют сотрудников,завербованных ФСБ, сообщил глава региональных штабов Навального Леонид Волков.

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Адреса электронной почты россиян, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!" для участия в акции в его поддержку, украл  сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), завербованный ФСБ России. Об этом сообщил глава региональных штабов Навального Леонид Волков в понедельник, 19 апреля, в эфире проекта "Навальный Live" на Youtube.

"У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера", - сказал он. По словам соратника Навального, больше ничего не ушло: никаких персональных данных, имен, адресов.

Как отметил Волков, у сотрудника, чье имя не раскрывается, "отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера". По его словам, уже было несколько случаев, когда сотрудников ФБК, завербованных ФСБ, вычисляли и увольняли из фонда.

Акции в поддержку Навального запланированы на 21 апреля

В марте соратники Алексея Навального объявили о намерении провести по всей России акции в поддержку оппозиционера, когда на сайте "Свободу Навальному!" зарегистрируются полмиллиона человек. Хищение данных произошло, когда на сайте зарегистрировалось уже 430 тысяч потенциальных участников. 18 апреля штаб Навального объявил о намерении провести акцию досрочно, не дожидаясь сбора 500 тысяч участников. Акция запланирована на 21 апреля в 19.00 мск на центральных площадях российских городов. За несколько дней до этого прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального экстремистскими организациями. 

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

С 15 марта Навальный содержится в колонии. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет.

19 апреля управление ФСИН по Владимирской области сообщило, что Навального переводят стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


 

Контекст

Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК.  

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