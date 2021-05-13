Закон об экстремизме, или Главней всего погода в Думе

В Госдуме вносят поправки в законопроект, согласно которым сторонники Алексея Навального не смогут участвовать в выборах всех уровней. Сергей Елкин улавливает ветер парламентских кабинетов.
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Российские депутаты торопятся ввести запрет для членов организаций, объявленных экстремистскими, избираться в Госдуму. Под угрозой политическое будущее и сотрудников ФБК, и его спонсоров.
Московская прокуратура требует признать структуры Навального экстремистскими, его проектам грозит окончательный разгром. Российская юстиция вынуждает соратников оппозиционера уйти в подполье.