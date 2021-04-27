 Навальный готов отказаться от двух исков к колонии в Покрове | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2021

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Россия

Навальный готов отказаться от двух исков к колонии в Покрове

Навальный готов примириться с сотрудниками колонии по вопросу выдачи ему Корана и цензуре газет. Третий иск касается его постановки на профилактический учет как склонного к побегу.

Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи (Фото из архива)

Навальный участвует в заседании суда по видеосвязи (Фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии в Покрове (ИК-2), готов отозвать две из трех жалобна действия сотрудников исправительного учреждения. Одна из них касается отказа в выдаче ему книг, в том числе Корана, вторая - цензуры газет. На предварительном заседании суда, в среду, 26 мая, в котором оппозиционер участвовал по видеосвязи, он сказал, что ситуация разрешилась.

"Если колония говорит, что они больше не будут вырезать из газет статьи, то хорошо", - цитирует Навального агентство ТАСС. Оппозиционный политик также отметил, что сейчас находится в колонии ИК-3, и начальник отряда накануне выдал ему Коран. Поэтому он готов отказаться и от этого иска. Оба вопроса суд рассмотрит по сути 7 июня.

Третий иск Навального касается его постановки на профилактический учет как склонного к побегу. Этот статус, снижающий шансы на условно-досрочное освобождение, политик получил еще в СИЗО.

СК расследует еще три дела

Накануне Навальный рассказал, что Следственный комитет России расследует еще три дела против него."Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК. Во-вторых, против меня возбуждено дело по очень экзотической статье 239 - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Ну и третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, - это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", поразившее всех юристов страны", - сообщил политик в социальных сетях.

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