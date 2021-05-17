Суд отказался признать Навального свидетелем по делу ФБК

Суд отклонил ходатайство команды адвокатов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о привлечении его создателя, оппозиционного политика Алексея Навального в качестве свидетеля к процессу о признании фонда экстремистской организацией. Об этом в среду, 9 июня, сообщается в Telegram-канале одного из адвокатов ФБК Ивана Павлова.

Во время обсуждения ходатайства о привлечении Навального к процессу как заинтересованного лица адвокатам сказали, что права политика иском не затрагиваются, указывают юристы.

В конце апреля Алексей Навальный, находящийся в заключении после замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, попросил предоставить ему возможность лично участвовать в процессе по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими штабов его сторонников и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и их ликвидации.

Обвинения против ФБК, ФЗПГ и штабов Навального

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Процесс по этому делу, первое заседание которого началось 9 июня, проходит в закрытом режиме, поскольку в деле, по версии следствия, есть секретные материалы.

По версии обвинения, ФБК, ФЗПГ и "общественное движение "Штабы Навального" формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

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