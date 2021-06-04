Мосгорсуд рассматривает по существу иск о признании ФБК экстремистским

Мосгорсуд в среду, 9 июня, начал первое заседание для рассмотрения по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом с места событий сообщили корреспонденты DW.

Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле, по версии следствия, есть секретные материалы. В ходе предварительного заседания по иску, Мосгорсуд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Днем ранее прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".

Ограничение деятельности

Данное решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами, за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть оштрафованы.

По версии обвинения, ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Прокуратура также утверждает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

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