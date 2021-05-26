 ФБК сообщил о полетах спикера Думы в Саратов на 75 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2021

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Россия

ФБК сообщил о полетах спикера Думы в Саратов на 75 млн рублей

По данным команды Навального, за последний год Вячеслав Володин, баллотирующийся в Госдуму от Саратовской области, 25 раз летал туда на дальнемагистральном самолете Falcon 7X.

Спикер Думы Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Команда российского политика Алексея Навального опубликовала расследование об имуществе и тратах спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который участвует в парламентских выборах в сентябре от Саратовской области. За последний год политик потратил на эти цели около 75 миллионов рублей, сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в четверг, 22 июля.

По этим данным, на родину Володин с 23 июля 2020 года прилетал 25 раз, используя для этого дальнемагистральный самолет Falcon 7X, который принадлежит управлению делами президента, обслуживается специальным летным отрядом "Россия" и может находится в воздухе 14 часов. "75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове и под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку", - отмечают авторы расследования.

ФБК о бизнесе и недвижимости семьи Володина

Кроме того, команда Навального сообщила ряд деталей о бизнесе и недвижимости семьи Володина. В частности, как она утверждает, предполагаемой жене спикера Думы Яне Полякиной принадлежат несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье. Зять Юрий Полякин и мать Володина Лидия Барабанова совместно владеют компанией "Инвест Холдинг", которой принадлежит недвижимость в Москве и Саратове, указывается далее.

Согласно декларациям Володина, в 2020 году он заработал около 84 миллиона рублей, годом ранее - около 100 миллионов.

В начале июня Фонд борьбы с коррупцией был признан Мосгорсудом по иску прокуратуры экстремистской организацией. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена. По мнению ведомства, команда Навального стремится изменить основы конституционного строя" в России. 

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    Автор: Галина Петровская


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