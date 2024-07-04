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Из российского App Store удалили четыре VPN‑сервиса

Жан Рофе
4 июля 2024 г.

VPN-сервисы Proton, Nord, Red Shield и Le VPN были удалены из российского App Store по требованию Роскомнадзора.

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Экран смартфона с надписью VPN
Из российского App Store пропали приложения Proton VPN, NordVPN, Red Shield VPN и Le VPNФото: Rafael Henrique/ZUMAPRESS/picture alliance

Корпорация Apple удалила из российского подразделения магазина App Store приложения как минимум четырех VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок. Это Proton VPN, Red Shield VPN, NordVPN и Le VPN, пишет "Медиазона" в четверг, 4 июля.

Red Shield и Le VPN на своих ресурсах опубликовали уведомления, полученные от Apple. В них говорится, что приложения были удалены из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку содержали "незаконный в России контент". Разработчикам предлагается самостоятельно связаться с Роскомнадзором для уточнения причин.

За последние несколько лет Роскомнадзор заблокировал в стране десятки VPN-сервисов, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным российскими властями СМИ и соцсетям. После начала войны России против Украины блокировки Роскомнадзора усилились. В 2023 году ведомство начало запрещать целые протоколы для использования VPN.

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