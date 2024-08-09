В России начали блокировать защищенный мессенджер Signal

Российские пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера. Signal уже невозможно открыть без VPN или включения режима обхода блокировок.

Мессенджер Signal заброкирован в России "за нарушение законодательства", с таким заявлением впятницу, 9 июля, выступил Роскомнадзор. "Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях", - заявили в пресс-службе ведомства.

Жалобы пользователей на сбои в работе Signal

Российские пользователи жалуются на проблемы в работе мессенджера Signal. Мессенджер невозможно открыть без VPN или включения режима обхода блокировок, сообщили "Важные истории" со ссылкой на данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.

О сбоях в работе Signal, в числе прочих, сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Свердловской областей. Сообщения о проблемах оставили около двух тысяч пользователей. Telegram-канал "ЗаТелеком" полагает, что российские власти могли начать блокировать Signal.

Эксперты в сфере кибербезопасности считают Signal наиболее безопасным мессенджером для обмена сообщениями, поскольку сервис использует сквозное шифрование. Это позволяет защитить переписку от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Signal, в отличие, к примеру от WhatsApp, также не хранит резервные копии чатов на своих серверах.

Проблемы с YouTube

Накануне пользователи из России жаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube. У некоторых пользователей в России сайт перестал открываться и на стационарных, и на мобильных устройствах. Ранее "Ростелеком" предупреждал, что YouTube может начать плохо работать из-за "износа установленных в России серверов Google". Корпорация Google отвергла свою причастность к проблемам с доступом к видеохостингу в России.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн прогнозировал замедление YouTube на 70 процентов из-за его, как он выразился, "антироссийской политики". По словам Хинштейна, этот "вынужденный шаг" коснется пока лишь десктопных версий. "Медуза" писала, что российские власти намерены замедлить YouTube до 128 кбит/с.