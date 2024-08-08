Немецкие дети и интернет: любовь к YouTube и знание рисков

Какие соцсети популярны у школьников ФРГ, сколько часов они "сидят в телефоне", какова роль родителей? Опрос ассоциации Bitkom о цифровой грамотности, гаджетах и моббинге в Cети.

Замедлять или даже полностью отключать YouTube в Германии, в отличие от России, никто, естественно, и не думает, но если бы нечто подобное случилось, то массовые протесты молодежи были бы правительству обеспечены. Ведь этой видеоплатформой пользуются 87% немецких детей и подростков, у молодых жителей ФРГ это самая популярная, причем с очень большим отрывом, социальная сеть.

Таков один из результатов исследования на тему "дети и цифровые технологии", представленного немецкой ассоциацией цифровой индустрии Bitkom в Берлине во вторник, 6 августа. В репрезентативном онлайн-опросе участвовала почти тысяча респондентов в возрасте от 6 до 18 лет, самые юные - в присутствии родителей.

Три четверти первоклассников пользуются интернетом

Главный вывод, конечно, вполне ожидаемый - цифровые технологии прочно вошли в жизнь подрастающего поколения Германии, но этот вывод весьма наглядно подкрепляют конкретные цифры.

В Германии, особенно после локдаунов во время пандемии коронавируса, все активнее используют интернет в школьном обучении Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Так, 92% опрошенных пользуются интернетом, среди первоклассников в возрасте от 6 до 7 лет во Всемирную сеть выходят почти три четверти (73%). 59% первоклассников пользуются смартфоном (хотя бы изредка или в присутствии родителей), начиная с 12 лет это делает практически каждый. При этом немецкие дети и подростки ежедневно "сидят в телефоне" в среднем 127 минут. Правда, тут картину несколько искажают старшеклассники, абсолютное большинство которых пользуется смартфоном свыше двух часов в день, тогда как в возрасте от 6 до 9 лет большинство ограничивается получасом.

Первым гаджетом, с которым знакомятся самые младшие, является планшет. Им уже в группе 6-9 лет пользуются 86% опрошенных, нередко вместе с родителями, и с возрастом этот показатель выше не поднимается. Среди старшеклассников более трети (36%) обладают смарт-часами.

Начиная с 10 лет 93% опрошенных пользуются социальными сетями, с 14 лет продолжительность ежедневного присутствия в соцсетях резко возрастает. В категории 14-15 лет она составляет 99 минут, в группе 16-18 лет уже 134 минуты.

Сначала TikTok, а со временем Instagram

При этом бесспорным лидером, как уже отмечалось, является видеохостинг YouTube, его популярность составляет 87% (в старшей группе даже 91%). Затем, серьезно отставая, идут Instagram и Snapchat (по 53%), а также TikTok (51%). Интерес к данной соцсети резко падает после 14-15 лет, тогда как пользование Instagram по мере взросления неуклонно нарастает и у старшеклассников достигает 85%. В самом конце списка - Facebook и X (бывший Twitter): эти соцсети привлекают только 9% и 8% молодых немцев соответственно.

Немецкие старшеклассники быстро теряют интерес к TikTok и крайне редко пользуются Telegram Фото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Однако Bitkom интересовали не только количественные показатели, но и вопросы содержания. Так, 89% отметили, что чему-то научились в интернете. Респондентам в группе 10-18 лет был задан вопрос: "Как часто тебе встречаются в интернете следующие темы?". С темой "изменение климата" 40% сталкиваются часто, 44% иногда, с "войной вообще" соответственно 33% и 49%, конкретно с войной в Украине 36% и 45%, с войной в секторе Газа и в Израиле 31% и 43%.

Таким образом, информацию о войне в Украине регулярно или изредка черпают из интернета четыре пятых опрошенных немецких подростков и старшеклассников (81%). Для сравнения: с темами "бедность" и "болезни" часто сталкиваются 13% и иногда 59% (в сумме 72%).

Моббинг, хейт или фейки. Что делать?

Одна из важнейших задач проведенного опроса состояла в том, чтобы выяснить, каков уровень цифровой грамотности немецких детей и в какой мере родители помогают им научиться безопасно пользоваться интернетом и особенно социальными сетями.

Вывод, к которому пришла ассоциация Bitkom, звучит обнадеживающе: "Три четверти опрошенных активно занимаются защитой своих личных данных". 76% подтвердили, что знают, как настроить аккаунты в соцсетях с тем, чтобы посты и видео мог видеть только определенный круг лиц, и 72% ответили, что уже активно меняли эти настройки.

38% немецких детей регулярно обсуждают с родителями увиденное в интернете Фото: imago/photothek

Другой вывод: немецкие родители уделяют немало внимания тому, как их дети пользуются интернетом. Так, в группе 6-9 лет 41% сообщил, что кто-то из родителей непременно присутствует при пользовании интернетом. У большинства детей до 15-летнего возраста родители активировали функцию родительского контроля, причем пик приходится на группу 10-12 лет: здесь эта функция включена у 76% опрошенных.

К тому же у 61% всех опрошенных были беседы с родителями, в ходе которых те объясняли, что при пользовании интернетом разрешено, а что нет. 38% отметили, что периодически обсуждают с родителями увиденное в Сети. Похоже, что в возрасте от 10 до 12 лет потребность в советах и разъяснениях взрослых особенно велика, отмечает Bitkom, во всяком случае в этой группе свыше половины опрошенных (52%) регулярно делятся с родителями своим опытом пользования интернетом.

А этот опыт нередко бывает отрицательным. 16% признали, что подвергались в Сети оскорблениям или моббингу, 12% столкнулись с распространением лживых сообщений о себе, 8% - с угрозами в свой адрес, а по 7% - с сексуальными домогательствами со стороны либо сверстников, либо взрослых. К тому же 48% встречали в интернете или в соцсетях фейковые сообщения, а 39% - хейтерские комментарии про других.

Однако Bitkom особо подчеркивает, что 82% немецких детей в таких случаях самостоятельно или с родителями что-то предпринимали, например, рассказывали о случившемся кому-то из взрослых (50%) и/или кому-то из сверстников (44%), сообщали администраторам сообществ в соцсетях (16%) и даже в полицию (3%).

Медиаграмотности надо учить в школе

Президент Bitkom Ральф Винтергерст Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Комментируя полученные данные, президент Bitkom Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst), в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшних детей надо заблаговременно начинать вводить в цифровой мир и сопровождать их на этом пути. "Дети должны научиться безопасно и самостоятельно передвигаться по этому миру. Особенно в юном возрасте это предполагает, в частности, договоренности, как долго и с какой целью можно пользоваться смартфоном", - сказал глава немецкой ассоциации цифровой индустрии и напомнил, что настройки производителей и различные мобильные приложения позволяют эффективно обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей.

Винтергерст отметил также ключевую роль школ в обучении подрастающего поколения умению пользоваться интернетом и соцсетями: "Распространение медиаграмотности нельзя отдавать на волю случая и ограничиваться при этом только детьми с компетентными и активными родителями". Президент Bitkom считает, что обучать медиаграмотности следует школьников всех возрастных групп. Но для этого, по его словам, такой предмет "должен стать неотъемлемой частью программы обучения учителей и курсов по повышению квалификации".