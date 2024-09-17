"Аналог YouTube" для Лукашенко: зачем РБ свой видеохостинг

В Беларуси запустили видеоплатформу c исключительно провластным контентом. Зачем властям понадобился собственный видеохостинг и привлечет ли он белорусскую аудиторию - у DW.

В Беларуси презентовали "белорусский аналог YouTube" - платформу Videobel.by для просмотра видео. Популярный видеохостинг новый ресурс напоминает лишь отдаленно - Videobel представляет собой архив контента государственной пропаганды.

Кроме того, 17 сентября в РБ запустили новый госканал -"Первый информационный", чей контент не сильно отличается от остальных каналов. Зачем белорусским властям понадобился собственный видеохостинг и востребован ли провластный контент у потребителей - DW разбиралась с медиэкспертами.

Контент про Лукашенко за 2 млн долларов

По словам гендиректора БелТА Ирины Акулович, идея видеохостинга исходила лично от Александра Лукашенко. "Нас действительно вырезают из Facebook, TikTok, откуда угодно. И мы не контролируем это пространство. В любой момент наши YouTube-каналы точно так же могут быть перекрыты", - говорила Акулович.

Глава администрации Лукашенко Владимир Перцов назвал видеохостинг Videobel первой ОТТ-платформой (от англ. Over the Top, метод предоставления видео от провайдера контента на устройство пользователя. - Ред.). "Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube".

Так выглядит сайт ​​​​​​Videobel.by Фото: videobel.by

Платформа Videobel заработала 12 сентября. На ней собран контент семи государственных каналов, которые также можно смотреть в режиме онлайн-трансляции. Лента новостей ведет на сайт государственного агентства БелТА, а в центре главной страницы - огромный баннер "Неделя президента". На видеохостинге невозможно загружать пользовательские видео, нет счетчика лайков и просмотров. По сути, это архив контента государственной пропаганды, в основном посвященной деятельности Александру Лукашенко.

"Киберпартизаны", которые, по их утверждениям, в конце 2023 года проникли во внутреннюю сеть БелТА, рассказали, что запуск и эксплуатацию платформы в течение первого года власти Беларуси оценили в 1,7-2,2 миллиона долларов, а ежегодные расходы со второго года эксплуатации - около миллиона.

Авторы проекта уже отчитались о необычайном успехе видеохостинга - за первые сутки количество просмотров на Videobel превысило 160 тысяч, рассказала Ирина Акулович. Также, по ее словам, ресурс получил "около 7 страниц обратной связи в основном от наших коллег и блогеров с вопросами, когда мы уже сможем тоже сюда попасть".

Белорусские медиаэксперты в успех этого ресурса не особо верят. "YouTube - это целая экосистема, куда люди приходят не только за новостями, но и посмотреть кулинарные рецепты, лайфхаки по ремонту машины и разные приколы. Также люди сами загружают контент - здесь стерта граница между производителем контента и его потребителем. Ничего подобного на Videobel не будет", - говорит старший аналитик Media IQ Павлюк Быковский. Он шутит, что рад появлению единого ресурса, ведь так будет проще исследовать пропаганду.

Аудитория государственных YouTube-каналов - не в Беларуси

Оценить аудиторию белорусского сегмента YouTube, чтобы понять, на какие охваты ориентируется новый ресурс, довольно сложно, говорят эксперты. Но они сходятся во мнении, что YouTube - важный источник новостей и одна из самых популярных площадок в Беларуси, которая к тому же не считается такой небезопасной для использования как Telegram.

"Если говорить про белорусские каналы с государственной формой собственности, то формально их цифры достаточно велики. Пять таких YouTube-каналов имеет более миллиона подписчиков, по формальным признакам платформы - это золотые кнопки. Но тут нужно понимать, что, хотя шортсы могут собирать по 6 миллионов просмотров, их смотрят не только в Беларуси. В особенности контент, направленный на российскую аудиторию, связанный с вторжением России в Украину", - объясняет медиаэксперт Михаил Дорошевич, отмечая, что у госканалов к тому же большие ресурсы и против них не осуществлялись репрессии, как против независимых каналов.

Михаил Дорошевич Фото: DW

Так, согласно исследованию портала Information Policy, большинство подписчиков всех самых массовых белорусских YouTube-каналов, контролируемых государством, не белорусы. К примеру, у канала информационного агентства БелТА почти 1,7 млн подписчиков, однако из них белорусской аудитории - всего 10%. Еще меньшая доля беларусов среди подписчиков канала "СБ ТВ" - только 8%. А наибольшее число подписчиков из Беларуси среди госканалов у Столичного ТВ - 25%.

Павлюк Быковский также подчеркивает, что на платформе люди потребляют абсолютно разный контент, и новости - в меньшей степени. "Но согласно исследованиям, что мы проводили, оказалось, что люди, которые ежедневно интересуются новостями, составляют ядро аудитории независимых СМИ. В то время как государственные СМИ потребляются более пассивно".

Заменит ли Videobel платформу YouTube?

Говоря о мотивах властей при создании собственного видеохостинга, политический аналитик информагентства "Позірк" Александр Класковский отмечает несколько причин. "Режимы такого типа инстинктивно стремятся к самообеспеченности, и пропагандистам гораздо комфортнее, когда они занимают монопольное положение - и тут даже блокировки и вытеснение независимых ресурсов за границу недостаточно.Также, что звучит в заявлениях властей, они допускают, что когда-то популярные платформы могут быть отключены в Беларуси, и вот тогда у них взамен будет этот Videobel".

Александр Класковский Фото: privat

Кроме того, госСМИ осознают, что есть угроза того, что их могут вычеркнуть из YouTube, говорит медиааналитик Михаил Дорошевич. "Это просто "бекапная копия". YouTube может признать контент госСМИ нарушающим правила комьюнити, и_ чтобы этого не произошло и чтобы можно было отчитаться о его производстве, можно хранить контент на собственном сайте".

Впрочем, ожидать блокировку YouTube из-за создания нового ресурса вряд ли стоит, считают белорусские эксперты, ведь белорусские власти сами активно используют эту площадку для распространения своего контента. "Власти довольно реалистично смотрят на возможности этого проекта. Но это не мешает готорить ресурсы на случай каких-то экстремальных обстоятельств, таких как блокировки на YouTube контента госмедиа или блокировки платформы в целом", - отмечает Класковский.