Путин в КНДР: снаряды в обмен на военные технологии?

Владимир Путин прибывает в Пхеньян с двухдневным визитом. О темах переговоров президента РФ с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и возможных соглашениях между двумя странами - у DW.

Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Северную Корею. Москва и Пхеньян надеются, что его переговоры 18-19 июня с лидером КНДР Ким Чен Ыном укрепят отношения между двумя странами. Ожидается, что в ходе встречи будет выработан и подписан ряд соглашений как в экономике, так и в военной сфере.

Накануне визита Путин отдал распоряжение о заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Содержание его пока неизвестно. Аналитики указывают, что некоторые документы - особенно те, что касаются поставок оружия и передачи современных ракетных и космических технологий, - скорее всего, останутся засекреченными в течение длительного периода времени.

Москва и Пхеньян: "от сокрытия незаконной деятельности к демонстрации сотрудничества"

"Список государств, готовых принять Путина, короче, чем когда-либо, но для Ким Чен Ына этот визит - победа, - сообщил в интервью DW Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Женском университете Инхва в Сеуле. - Встреча в Пхеньяне не только повышает статус Северной Кореи среди стран, противостоящих международному порядку, возглавляемому США, но и способствует укреплению внутренней легитимности Кима". Исли считает, что Москва и Пхеньян, "скорее всего, продолжат отрицать нарушения (ими. - Ред.) международного права, но явно перешли от сокрытия своей незаконной деятельности к демонстрации своего сотрудничества".

Нынешний визит Путина - отчасти дань благодарности Северной Корее за то, что она, по выражению профессора, выступила в качестве "арсенала для автократии", поддержав вторжение России в Украину. После того как Ким Чен Ын дважды побывал в РФ, ответная поездка Путина "имеет важное политическое значение, поскольку позволяет пропаганде Пхеньяна изображать Кима в качестве мирового лидера", добавил Исли.

Ким Чен Ын уже дважды побывал в России Фото: KCNA/KNS/AP/picture alliance

Еще до прибытия в Пхеньян Владимир Путин объявил о создании новых, пока не детализированных систем для торговли и международных платежей. Из-за западных санкций против России за нападение на Украину Москва оказалась фактически отстранена от участия в структурах международного сотрудничества, возглавляемых странами Запада. А в отношении Северной Кореи за развитие ею ракетно-ядерной программы Совбез ООН ввел жесткие санкции, среди прочего, лишившие Пхеньян доступа к международной банковской системе и мировой торговле.

В статье, специально написанной Владимиром Путиным для главной северокорейской газеты Rodong Sinmun ("Нодон синмун") и опубликованной утром во вторник, 18 июня, подчеркивается, что отношения между двумя странами "основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия". Президент РФ также выразил благодарность Северной Корее за поддержку "специальной военной операции" России в Украине и отметил, что США "делают все возможное, чтобы навязать миру так называемый "порядок, основанный на правилах", который по сути является ничем иным, как "глобальной неоколониальной диктатурой", базирующийся на "двойных стандартах".

РФ и КНДР - угроза альянсу США, Южной Кореи и Японии?

В сопроводительном редакционном материале Rodong Sinmun к статье Владимира Путина российский президент был назван "выдающимся политиком", который "укрепляет национальную мощь России с помощью своих отточенных навыков и сильной воли". Яков Зинберг, профессор международных отношений из токийского университета Кокусикан, характеризует визит Путина в Пхеньян как "угрожающий". "Это просчитанная угроза альянсу США, Южной Кореи и Японии в сфере безопасности в регионе, призванная дать понять, что он не только силен в отношении (противостояния. - Ред.) НАТО в Европе, но и на Дальнем Востоке", - полагает Зинберг, выходец из России.

Эксперт прогнозирует, что Ким Чен Ын пообещает предоставить РФ еще больше артиллерийских снарядов в дополнение к тем миллионам боеприпасам, которые, по мнению аналитиков, ранее были отправлены Пхеньяном и использованы в боях в Украине. Взамен же Путин, по мнению профессора Зинберга, продолжит оказывать технологическую поддержку ядерным, ракетным и космическим проектам КНДР. При этом Россия и Северная Корея отрицают передачу Москве боеприпасов и любое незаконное сотрудничество в сфере спутниковых и военных технологий.

КНДР продолжает развивать свою ракетную программу Фото: KCNA/EPA

Лим Ын Чжун, доцент кафедры международных исследований Национального университета Конджу, подчеркивает, что Ким сделал "стратегический выбор" в пользу поддержки России с самого начала ее вторжения в Украину отчасти для того, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая в плане политической поддержки на мировой арене.

Ким в ходе визита в РФ в сентябре 2023 года посетил космодром "Восточный", расположенный на Дальнем Востоке, и, судя по всему, ему удалось получить дополнительные передовые российские технологии, сообщила Лим в интервью DW. "Я полагаю, что на этой встрече он будет добиваться того же самого, но, возможно, также потребует от Путина твердых обязательств в военной области, и если он получит их в письменном виде, то это поставит Северную Корею в очень сильное положение", - прогнозирует Лим.

Российские энергоносители и северокорейские рабочие

По мнению наблюдателей, Владимир Путин также, вероятно, согласится поставлять КНДР энергоносители, включая нефть и газ, от недостатка которых страдает северокорейская экономика. А Ким Чен Ын, как ожидается, согласится возобновить отправку в Россию северокорейских рабочих, десятки тысяч которых трудились там до конца 2019 года и были вынуждены вернуться домой после вступления в силу санкций Совбеза ООН, запретивших, среди прочего, использование за рубежом рабочей силы из КНДР.

Ким, пожалуй, получает наибольшую выгоду от такой возможной сделки, говорит Лим Ын Чжун, добавляя, что против сближения Пхеньяна с Москвой могут возражать даже китайские друзья лидера Северной Кореи. "Оно вызывает серьезную озабоченность в Сеуле, Токио и Вашингтоне, но также и в Пекине", - уточняет Лим.

И все же, убежден Лейф-Эрик Исли из университете Инхва, это сотрудничество, фактически являющееся союзом по расчету, не выглядит прочным. "Сближение таких государств представляет собой угрозу для глобальной торговли и мира. Однако их не объединяют прочные союзные институты и ценности, их лишь слабо связывает сопротивление соблюдению международных законов и норм", - продолжает Исли.

"Помимо богатых демократических стран многие другие правительства имеют постоянные интересы в торговле и дипломатии, основанных на правилах. Им следует срочно ввести санкции (против РФ и КНДР. - Ред.), чтобы гарантировать провал концепции международных отношений от Путина и Кима", - подвел итог профессор университета Инхва.