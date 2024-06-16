Медиафорум DW - 2024: Делиться решениями и влиять на будущее

Угрозы для журналистов, кампании дезинформации и перемены, которые несет медиасреде искусственный интеллект, - все это будут обсуждать в Бонне участники Global Media Forum со всего мира.

"Делиться решениями" - под таким лозунгом с 17 по 18 июня в Бонне проходит ежегодный, организуемый медиакомпанией DW, Global Media Forum (GMF). Заявки на участие в нем в этом году подали более 1500 представителей СМИ из более чем 100 государств мира, особенно много из стран глобального Юга. Речь на форуме пойдет о решении важных проблем, связанных с журналистикой и СМИ по всему миру.

Безопасность сотрудников СМИ, будь то в физическом, психическом, правовом или экономическом плане, относится к основным темам мероприятия, указывает Беньямин Парган (Benjamin Pargan) - глава отдела, отвечающего за проведение мероприятий, в медиакомпании DW. Еще одна важная тема на форуме - освещение выборов. Ведь 2024 год - год выборов не только в Европарламент и национальные законодательные органы некоторых стран ЕС, но и всеобщих выборов в Индии, а также президентских выборов в США. В повестке медиафорума и такие темы, как противостояние кампаниям по дезинформации, стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и его влияние на повседневную журналистскую работу.

Давление на СМИ со всех сторон

Свободные, объективные СМИ сегодня подвержены давлению с разных сторон, объясняет Парган: "Есть государственные субъекты, которые стремятся пошатнуть доверие к СМИ и журналистам. Популистские и экстремистские партии тоже считают качественные СМИ врагами и целенаправленно работают над тем, чтобы подорвать доверие к ним".

"К этому добавляется развитие технологий, экономическое давление и, наконец, постоянная опасность для работников СМИ в зонах боевых действий, - перечисляет Парган. - Все это будет играть роль в наших дискуссиях".

Лауреат Нобелевской премии мира, филиппинка Мария Ресса Фото: DW

"И Германия не застрахована от некоторых из этих проблем", - подчеркивает Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где проходит медиафорум. "И здесь радикальные силы борются со свободой и независимостью прессы и теле- и радиовещания. Противники нашей демократии отрицают факты, - указывает Вюст в заранее записанной приветственной речи. - Они делают ставку на фейки, на ложь, пропаганду, ненависть и разжигание вражды. Мы должны противостоять этому, используя силу аргументов, имея мужество спорить, и со страстной любовью к свободе и демократии". По словам Вюста, медиафорум DW является отличной площадкой для обмена мнениями.

Нужны позитивные примеры

Журналисты жалуются, что поток медийного контента приводит к тому, что часть пользователей ощущает себя перегруженными информацией, в первую очередь, негативными новостями. Эта тема тоже будет подниматься на медиафоруме. Однако есть и много положительных примеров, о которых люди со всего мира хотят рассказать на GMF.

Например, Мария Ресса с Филиппин, которая борется с дезинформацией при помощи своей новостной онлайн-организации Rappler. В 2021 году она была удостоена Нобелевской премии мира за "усилия по сохранению свободы слова, которая является условием существования демократии и прочного мира".

Журналистка из Нигерии Моки Макура Фото: DW

Или журналистка и публицист из Нигерии Моки Макура. С помощью своей организации Africa No Filter ("Африка без фильтра") она пытается опровергнуть ложные представления и клише об Африке и вывести на первый план достижения и возможности континента.

Или репортер CNN Нада Башир, которая прославилась, прежде всего, своими репортажами о войнах в секторе Газа и в Украине.

Презентации и дискуссии на форуме будут очень многообразны. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступит перед участниками мероприятия с программной речью, после чего состоятся дебаты на тему "Сила демократии". В свою очередь бывший конституционный судья ЮАР Альби Сакс сделает доклад под названием "От противоречий к компромиссу - поиск точек соприкосновения в поляризованные времена". Поговорят на форуме и о том, как грамотно освещать конфликт на Ближнем Востоке.

Шансы и риски искусственного интеллекта

Искусственный интеллект становится все более важной темой, особенно в медиасфере. Он открывает перед СМИ обширные новые возможности, например, при поиске информации, но и таит в себе большие риски, связанные со злоупотреблением.

"Это развитие необратимо, - констатирует Беньямин Парган. - И медиакомпании должны не противостоять ему, а участвовать в его формировании, но при этом правильно оценивать и классифицировать возможности и риски. В ходе дискуссий с коллегами со всего мира мы хотим продемонстрировать лучшие примеры использования ИИ на практике и устроить открытый обмен мнениями, чтобы показать как шансы, так и риски".

Отношение к ИИ раскололо мир. Как указано в программе медиафорума DW, "ИИ способен поставить нашу систему СМИ с ног на голову": "Он может разрушить бизнес-модели, способствовать распространению дезинформации и подорвать доверие к обществу. Но ИИ можно также использовать и для расширения доступа к информации и цифровым технологиям". Одной из тем обсуждения на медиафоруме станут возможности, которые технология искусственного интеллекта открывает перед жителями глобального Юга.

В одном из видеороликов медиафорума DW излагается такое представление о будущем: "Представьте себе мир свободы слова, свободы прессы и свободного доступа к информации для всех". "Хватит мечтать! Давайте действовать! - призывают авторы. - Участники Global Media Forum DW в Бонне со всего мира хотят поделиться с нами своими решениями и сформировать журналистику завтрашнего дня! Присоединяйтесь!"