Католический скандал увековечат в немецком музее

Сатирическую карнавальную повозку, связанную с сексуальным скандалом в католической церкви и критикующую архиепископа Кельна Райнера Марию Вёльки, можно будет увидеть в новой экспозиции Музея истории ФРГ в Бонне.

Немецкий кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki), раздираемый красным дьяволом, и разрушающийся Кельнский собор... Карнавальная повозка с таким сюжетом, в сатирической форме тематизирующая скандал, связанный с преступлениями на сексуальной почве в католической церви, нашла отклик среди зрителей, появившись впервые на традиционном карнавальном шествии. Теперь ее можно будет увидеть в музее.

На платформе находится фигура кардинала католической церкви и архиепископа Кельна Райнера Марии Вёльки, которого яростно тянет к себе за ноги красный дьявол с надписью "Скандал с насилием". Священнослужитель схватился руками за одну из башен Кельнского собора, из-за чего храм вот-вот разрушится. Эти гигантские карикатурные фигуры из папье-маше изготовил один из известнейших в Германии создателей политических карнавальных повозок Жак Тилли (Jacques Tilly).

В карнавальных шествиях, которые традиционно проходят в Германии в начале каждого года, участвуют передвижные инсталляции, которые в сатирической форме тематизируют и высмеивают актуальные внутренние и международные события. Кроме образов немецких политиков и канцлеров, художник, известный своей едкой сатирой, создал также не менее десятка карикатурных изображений российского президента Владимира Путина.

Протест против злоупотреблений в церкви

Впервые фигуру немецкого архиепископа, разрушающего под воздействием сатаны один из главных символов католической церкви в ФРГ, публика увидела в 2023 году в "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - первый день недели перед началом Великого поста. Именно тогда в Рейнской области проходят главные карнавальные шествия сезона.

Причиной появления стал скандал, связанный с расследованием случаев сексуального насилия и жестокого обращения с детьми и подростками со стороны католических священников, а также конкретно с позицией кардинала Райнера Марии Вёльки по этому вопросу. В 2020 году в Кельне руководство епархии решило затягивать публикацию отчета на эту тему, который был подготовлен по заказу самой церкви экспертами одной из адвокатских контор. Расследование охватывало период с 1975 по 2018 годы, и в нем шла речь о сотнях обвиняемых. СМИ критиковали также и Вёльки - за то, как он давал показания по делу о случаях сексуального насилия в местной общине.

В рамках расследования немецкая полиция провела в июле 2023 года обыски на нескольких объектах кельнской епархии, включая резиденцию архиепископа. По результатам проверок, как особо подчеркивалось, никаких нарушений должностных обязанностей со стороны Вёльки не было установлено. Во время полицейских мероприятий вышеописанная повозка, которую после карнавала приобрел немецкий Фонд Джордано Бруно, была установлена перед Кельнским собором - в знак поддержки жертв сексуальных преступлений со стороны священников.

Обычно карнавальные повозки уничтожаются на следующий день после шествия. Но у этой - иная судьба. После реставрации ее можно будет увидеть в Музее истории ФРГ в Бонне (Haus der Geschichte) - в данный момент здесь идет обновление постоянной экспозиции, которая практически не менялась уже последние 30 лет. "Теперь у нас есть экспонат, с помощью которого мы можем представить себе масштабы скандала, связанного со злоупотреблениями", - сказал директор коллекции Манфред Вихман (Manfred Wichmann) газете Rheinische Post, которая первой сообщила о новом экспонате.