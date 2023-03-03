"Чертова похоть!" - экспонаты выставкиВыставка в Музее архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (Diözesanmuseum Freising) посвящена проблеме отношения церкви к сексу.Фото: Privatbesitz Ханс Деглер, "Обнаженный ребенок Иисус". Около 1620 годаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance "Бог Пан овладевает козой", Рим, около II века до н.э.Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance Лукас Кранах Старший, "Отдыхающая речная нимфа". Около 1537 годаФото: Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon/Foto: Arcanes Франческо Каиро, "Отрешение св. Марии Магдалины". Около 1650 годаФото: Collezione Gastaldi Rotelli/Foto: Diego Brambilla, Mailand Альбрехт Дюрер, "Адам и Ева". 1504 годФото: Privatbesitz Джулио Карпиони, "Опьянение Силена". Около 1665 годаФото: Privatbesitz "Святой Себастьян", Южная Италия, середина XVIII векаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance Андреа Ваккаро, "Святые Каэтан Тиенский и Мария Магдалина". Около 1640 годаФото: Diözesanmuseum Freising/Foto: Walter Bayer Себастьяно Риччи, "Геркулес на распутье". Около 1704 годаФото: Musei Civici di Belluno, Palazzo Fulcis, Belluno Лукас Кранах Старший, "Адам и Ева", после 1537Фото: KHM-Museumsverband, Wien10 фото10 фотоИскусствоГерманияВера Фридрих17 ч. назад17 ч. назадhttps://p.dw.com/p/4ODXBРеклама