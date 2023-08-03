Жертвы сексуального насилия перед Кельнским собором

В это дождливое утро, несмотря на непогоду, вокруг Кельнского собора, как обычно, сновали туристы, позируя перед фотокамерами на фоне всемирно известной достопримечательности. Интерес туристов и местных жителей в эти дни вызывают и сотни ярких фигурок детей на площади перед Кельнским собором. После того, как люди знакомятся с содержанием информационных табличек к инсталляции, на их лицах быстро исчезают улыбки.

Жертвы сексуального насилия в церкви

Такой реакции и добивался автор протестной инсталляции "Разбитые души в море тишины" ("Shattered Souls in a Sea of Silence") Деннис Йозеф Мезег (Dennis Josef Meseg), которая проходит в Кельне с 1 по 6 августа 2023 года.

Даты инсталляции перед главной достопримечательностью города выбрана неслучайно: именно в это время в Лиссабоне проходит 37-я Всемирная встреча католической молодежи. Кельнскую архиепархию представляют в Лиссабоне около 450 молодых людей. А всего в слете принимают участие почти 1,5 миллиона человек из числа католической молодежи со всего мира.

По замыслу художника, "333 детские фигурки, стоящие на площади с обращенными в сторону Кельнского собора руками, символически указывают на место, где прячется зло", - подчеркивает в интервью DW автор инсталляции. Эти фигурки, обмотанные бело-пурпурными лентами, символически представляют жертв сексуального насилия в католической церкви. Литургические цвета, в которых выполнены детские фигурки, выбраны художником осмысленно: белый представляет собой цвет невинности, а фиолетовый - цвет исповеди в католической церкви.

Художник Деннис Йозеф Мезег работал над инсталляцией с 20 помощниками в течение последних двух недель, чтобы успеть к началу встречи католической молодежи в Лиссабоне. Своей инсталляцией художник хочет осудить и привлечь внимание широкой общественности к проблеме сексуального насилия в церкви. "Моя цель - привлечь внимание не только к жертвам, но и к преступникам, которые отсиживаются или продолжают свое дело за стенами церквей, потому что знают, что им за это ничего не грозит", - уточняет DW Деннис Йозеф Мезег и добавляет, что сам в детстве стал жертвой сексуального насилия, не связанного с церковью, но прекрасно знает и понимает, как люди чувствуют себя после этого. По его словам, как только широкой общественности стали известны преступления в церкви на сексуальной почве, верующие стали покидать ее. И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока церковь не признает своих ошибок и не примет мер против тех, кто совершал сексуальное насилие.

Тихий протест согласован с полицией

По словам Мезега, администрация Кельнского собора была против того, чтобы на прилежащей к нему площади была развернута такая инсталляция. "Но площадь эта не является собственностью католической церкви, а принадлежит городу, поэтому мне пришлось лишь согласовать инсталляцию с полицейским ведомством в рамках проведения демонстраций. Она была заявлена и получила разрешение - как тихая протестная акция без использования громкоговорителей, с участием 333 демонстрантов в виде фигурок детей из пластмассы на металлических укреплениях", - объясняет художник.

Автор инсталляции - художник Деннис Йозеф Мезег Фото: Victor Weitz/DW

Инсталляция, по словам художника, обошлась в 70 тысяч евро, которые он оплатил сам. Дело в том, что прежде, чем Мезег стал профессиональным художником, он был предпринимателем. Сегодня это дает ему возможность финансировать свои проекты - без меценатов и спонсоров.

От предпринимательства - к искусству

Любовь к искусству и стремление к творческой свободе заставило его рано покинуть родительский дом. В возрасте 23 лет Деннис Йозеф Мезегон как самый молодой художник заявил о себе на выставке в Galerie du Haut-Pavé в Париже - под псевдонимом Джон Кристоф Дионис Зоммерсберг (John Christoph Dionysos Sommersberg). В то время Деннис продавал свои работы в интернете, но для финансирования жизни этого было мало. В конце концов, с тяжелым сердцем из-за финансовых соображений он решил на время отложить искусство и заняться предпринимательской деятельностью. Позже создал собственное медиа-агентство, которое сегодня дает ему финансовую свободу для реализации своих довольно дорогих проектов.

Информационная табличка к инсталляции у Кельнского собора Фото: Victor Weitz/DW

Лишь в возрасте 40 лет ему наконец удалось осуществить свою мечту художника - в 2019 году он поступил в Высшую школу искусств и общественных наук имени Алана Лилльского (Alanus Hochschule in Alfter) и стал изучать скульптуру, используя самые разные материалы, включая камень, дерево, сталь или краски. Именно скульптурное творчество позволяет ему снова и снова открывать в себе что-то новое.

В 2021 году художник Деннис Йозеф Мезег был удостоен премии Немецкой ассоциации творчества и инноваций в Берлине за инсталляцию, посвященной коронавирусной пандемии "It is like it is" ("Как есть").

Художник надеется, что его нынешняя инсталляция привлечет внимание немецкой прессы и широкой общественности, потому что тема сексуального насилия в церкви останется актуальной до тех пор, пока католическая церковь не признает своих ошибок и не накажет виновных.

Мобильные бункеры для Украины

С мая нынешнего года художник и скульптор принимает участие в украинском проекте защиты от бомбардировок SafePlace4UA . Денниса попросили выполнить внешнее оформление мобильных защитных бункеров. Художник не только согласился это сделать, но и решил профинансировать покупку и оформление мобильного бункера на двадцать человек для города Херсон на юге Украины.

"Производство бункера заняло два месяца, включая его художественное оформление. Мы назвали его "Бункером надежды на выживание". Этой акцией я хотел выразить свою солидарность с украинскими девушками и женщинами, которые пострадали и еще страдают от сексуального насилия со стороны российских военных. Если эта акция спасет хоть одну жизнь, то она стоила всех моих и усилий моих коллег", - подчеркнул в интервью DW Деннис Йозеф Мезег.

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