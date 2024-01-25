В протестантской церкви ФРГ выявлены тысячи случаев насилия

В ходе исследования стали известны имена не менее 2225 жертв сексуального насилия и жестокого обращения в Евангелической церкви Германии. Это лишь "вершина айсберга", заявляют авторы исследования.

После скандалов вокруг массовых случаев сексуального насилия и жестокого обращения в Католической церкви Германии аналогичные преступления и злоупотребления выявлены и в Евангелической, или протестантской, церкви. В ходе исследования, проведенного в последние годы, стали известны имена не менее 2225 жертв насилия и жестокого обращения, а также 1259 предполагаемых злоумышленников, сообщил руководитель исследовательской группы в Высшей школе Ганновера Мартин Вацлавик (Martin Wazlawik). Это лишь "верхушка айсберга", отметил Вацлавик, представляя в четверг, 25 января, результаты исследования, проведенного в Евангелической церкви Германии (EKD) и благотворительной организации Diakonie Deutschland, входящей в ее структуры.

Пострадавшие призывают продолжить изучение нарушений

Жертвы насилия призвали продолжить выявление таких преступлений и принять необходимые меры, в том числе на государственном уровне. Государство должно взять на себя ответственность за расследование преступлений, поскольку у церкви нет ни необходимой компетенции, ни достаточной заинтересованности в их раскрытии, заявила представительница потерпевших Катарина Крахт (Katharina Kracht). В противном случае, по ее словам, преступления останутся нераскрытыми.

С инициативой проведения такого исследования выступила в 2020 году сама EKD. Она выделила 3,6 млн евро на проведение анализа церковных структур, которые могут поощрять насилие и злоупотребления. По словам Крахт, это было сделано поздно, но изучение данных дел важно для пострадавших. Проведенная работа должна быть началом более широкого исследования, причем провести его следует как можно скорее, подчеркнула она.

Глава EKD принесла извинения пострадавшим

Председатель совета EKD Кирстен Ферс (Kirsten Fehrs) в ходе презентации результатов исследования принесла извинения "от всего сердца" тем, кто пострадал от сексуального насилия и жестокого обращения. "Как организация мы виновны в причинении вреда бесчисленному числу людей", - заявила Ферс, добавив, что она "до глубины души потрясена" ситуацией, выявленной в результате исследования

В ходе исследования о сексуальном насилии в Католической церкви Германии, результаты которого были опубликованы в 2018 году, были изучены личные дела почти 40 тысяч человек за 1945-2014 годы. Удалось установить, что такого рода преступления могли совершить 1670 священников в отношении 3677 детей и подростков. Авторы исследования подчеркнули, что речь идет о заниженных числах. На фоне скандалов в католической церкви ее массово покидают прихожане.

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