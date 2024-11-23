Талибы отзывают посла и генконсула Афганистана из ФРГ

Дипломаты нелояльны к захватившему власть в Афганистане движению "Талибан", но Германия не может повлиять на решение Кабула, пишут СМИ.

Радикальное исламистское движение "Талибан" отозвало посла Афганистана в Берлине и генконсула страны в Бонне. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ в пятницу, 22 ноября, пишет агентство AFP.

По данным издания Der Spiegel, в течение нескольких недель перед этим между талибами и представителями Афганистана в Бонне и Берлине возникли "разногласия". Посол Афганистана в ФРГ Яма Яри и генконсул Саид Лутфулла Садат были назначены на свои посты до того, как талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году.

В заявлении Кабула, которое было передано немецким дипломатам, было указано, что афганские дипломаты в Бонне и Берлине принимали некие "произвольные" решения без "согласования" с радикальными исламистами. На фоне этого "Талибан" ранее объявил, что не будет считать действительными визы и паспорта, выданные в представительствах страны в Берлине и Бонне. Аналогично исламисты высказались о ряде других диппредставительств в странах Запада.

При этом талибы не имеют высказанных претензий к генконсулу Афганистана в Мюнхене, хотя тот также был назначен на пост до прихода радикальных исламистов к власти. Более того, Кабул попытался расширить действие работы диппредставительства в Мюнхене с текущих федеральных земель Баварии и Бадена-Вюртемберга на другие регионы ФРГ, однако это противоречит международным нормам, пишут СМИ со ссылкой на заявление представителя немецкого МИДа.

Германия не станет одобрять назначение новых афганских дипломатов в Бонне и Берлине

Хотя Берлин не признает талибов как законные власти Афганистана и открыто критикует их режим, Германия не разрывала дипотношения со страной. Ввиду этого принятие факта отзыва афганских дипломатов со своих постов является "обязательным с точки зрения международного права" для Германии, отмечал Der Spiegel. Германия как страна пребывания может лишь определить "разумный срок" дальнейшего пребывания посла и генконсула в стране.

При этом ФРГ не будет аккредитовывать возможных кандидатов на замену отозванным послу и генконсулу, отобранных талибами. Управление двумя диппредставительствами до дальнейших распоряжений возьмет на себя так называемый поверенный в делах Афганистана в ФРГ.

Выступление спикера талибов в Европе

В конце 2023 года в Германии разгорелся скандал в связи с выступлением "высокопоставленного представителя "Талибана" Абдулы Бари Омара в одной из мечетей Кельна. После того как о выступлении талиба стало известно, МВД ФРГ сообщило, что у ведомства не было информации о запланированном мероприятии, а немецкий МИД указал, что не знал о нахождении спикера исламистов в стране.

Официальные организаторы мероприятия также заявили, что не имеют отношения к выступлению Омара в кельнской мечети. По их данным, помещение было предоставлено в распоряжение людям, которые известны Турецко-исламскому союзу как руководители молодежного объединения Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. Журналисты попытались посетить офис организации, но выяснилось, что он существует лишь "на бумаге". Кроме того, не удалось найти информацию и связаться с человеком, указанным как глава этого объединения. Однако немецкие правоохранители не сообщали о каких-либо следственных действиях в отношении объединения.

До выступления в Кельне Омар посетил Гаагу, где принял участие в конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Кёйперс заявил, что не имеет информации о том, как подобное могло произойти. В ходе конференции в Гааге Кёйперс сфотографировался с присутствовавшим талибом, эту фотографию распространили в соцсетях. Впоследствии нидерландский министр заявил, что не знал, кем является этот человек и сожалеет о совместном фото.

В Евросоюзе правительство талибов в Афганистане не признают, а суд ЕС квалифицирует их отношение к женщинам, проявляющееся, в том числе, и в ограничивающих права законах, как полноценное преследование граждан. В то же время в России деятельность "Талибана" в последние годы получает положительную оценку со стороны властей. Талибы неоднократно посещали различные официальные мероприятия в России, а в октябре спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что решение об исключении движения из списка террористических организаций уже принято и дело лишь за формальностями.