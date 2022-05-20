Минздрав Германии: Оспа обезьян не очень опасна для людей

Министерство здравоохранения Германии серьезно относится к вспышке оспы обезьян и постоянно обменивается информацией с земельными ведомствами, Институтом имени Роберта Коха (RKI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), хотя и не считает, что здоровье широких слоев населения Германии находится под серьезной угрозой.
Пациентов изолируют, карантин не вводится
К полудню понедельника, 23 мая, в Германии были зафиксированы четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян, во всех четырех (один - в Мюнхене, три - в Берлине) речь идет о сравнительно неопасном западноафриканском варианте болезни. Но Себастьян Гюльде (Sebastian Gülde) из Минздрава ФРГ полагает, что таких случаев станет больше, если учесть что речь идет об инфекционном вирусном заболевании.
Ребенок с оспой обезьян в Центрально-Африканской Республике
"В настоящий момент, однако, похоже, что повышенный риск заражения наблюдается в первую очередь при сексуальных контактах между мужчинами", - заявил Гюльде на правительственной пресс-конференции в Берлине. Данных каких бы то ни было исследований, подтверждающих эту гипотезу, немецкий чиновник не привел.
По оценке RKI, большинство пациентов переносят болезнь сравнительно легко, а заражение оспой обезьян происходит лишь при очень тесном контакте между людьми. "Поэтому мы считаем, что эта вспышка останется локальной, а риск для здоровья широких слоев населения оценивается как низкий", - заявил Себастьян Гюльде. Людей, инфицированных оспой обезьян, изолируют, но решение ввести карантин для тех, кто имел с ними контакт, как это делают в некоторых других странах, в Германии, по словам Гюльде, пока не принято.
ВОЗ: В мире 92 подтвержденных случая оспы обезьян
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения оспой обезьян выявлены уже в 15 государствах, больше всего - в Португалии, Испании и Великобритании: от 21 до 30 в каждой из стран. От 10 до 20 случаев с подозрением на эту болезнь зафиксированы в Канаде и Испании. Во всем мире речь пока идет о 92 пациентах с подтвержденным диагнозом и о 28 - с неподтвержденным.
"Согласно имеющейся в настоящее время информации, - говорится на сайте ВОЗ, - случаи в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами".
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Автор: Татьяна Вайнман