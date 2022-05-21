У первого инфицированного оспой обезьян в ФРГ выявлен мягкий вариант вируса

В Германии у первого заразившегося оспой обезьян, по словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека (Klaus Holetschek), наблюдается более мягкий, западноафриканский вариант вируса. Это показали результаты секвенирования генома вируса в Институте микробиологии бундесвера в Мюнхене, сообщил Холечек в субботу, 21 мая.

По оценке Управления по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Баварии (LGL), общий риск инфицирования для населения этой федеральной земли в настоящее время считается низким.

Накануне медицинская служба бундесвера сообщила о первом подтвержденном случае заражения человека оспой обезьян в Германии. Заболевший - мужчина 26 лет родом из Бразилии - изолирован в клинике "Швабинг" в Мюнхене, где он проходит лечение, сообщил Холечек. Пациент сам отправился на медицинский осмотр сразу же после того, как у него появились симптомы.

СМИ сообщают о еще трех случаях в Берлине

Три случая заражения оспой обезьян также подтверждены в Берлине, передает 21 мая общественно-правовая радиостанция RBB со ссылкой на источники в медицинских кругах. До этого издание Berliner Zeitung и телеканалы RTL и ntv сообщали о первом случае заболевания в столице ФРГ.

Случаи заболевания оспой обезьян у людей до сих пор были известны в основном в некоторых регионах Африки. Нынешний, выявленный в странах Европы, а также в США и Канаде, вариант вируса считается западноафриканским, вызывающим более легкое течение болезни, чем центральноафриканский вариант. Медики пытаются выяснить пути передачи инфекции. Институт Роберта Коха (RKI) призвал к повышенной бдительности.

Оспа обезьян: симптомы и распространение

Оспа обезьян у людей вызывает кожную сыпь, которая выглядит по-разному в зависимости от фазы заболевания и может напоминать возникающую при ветрянке или сифилисе. Помимо этого, могут появиться головная боль, боли в мышцах и спине, лихорадка, озноб, истощение организма и увеличение лимфатических узлов. Примерно через три-четыре недели болезнь проходит. Только в очень редких случаях - обычно у маленьких детей - она приводит к летальному исходу.

Специальной терапии и вакцинации против этой болезни не существует. Но врачи считают, что прививка от нормальной оспы также относительно хорошо защищает от оспы обезьян. Натуральная оспа, поражающая человека, была искоренена во всем мире к 1980 году благодаря масштабной кампании вакцинации. Однако, по данным RKI, значительная часть населения Земли на данный момент больше не имеет прививки от оспы.

Передача вируса оспы обезьян от человека к человеку требует очень тесного контакта. В большинстве случаев цепочка инфицирования ограничивается всего несколькими людьми. В настоящее время ведутся интенсивные исследования того, происходит ли передача инфекции через контакт поврежденного участка кожи с выделениями оспы.

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