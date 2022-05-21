Вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, слабостью, увеличением лимфатических узлов и появлением сыпи.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, слабостью, увеличением лимфатических узлов и появлением сыпи. Инкубационный период составляет от 6 до 21 дня.



Оспа обезьян была впервые выявлена среди людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Летальность в документально зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения случаях составила менее 10 процентов. Большинство случаев смерти происходит среди детей раннего возраста.



Специальной терапии или вакцины от оспы обезьян не существует, однако вспышки этого заболевания поддаются контролю. По сведениям ВОЗ, эффективность прививки против натуральной оспы, поражающей человека и искорененной к 1980 году, для профилактики оспы обезьян достигала 85 процентов.