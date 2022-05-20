Оспа обезьян: что мы знаем сегодня о новой угрозе миру

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян имеющей международное значение чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По данным ВОЗ, опасная вирусная инфекция выявлена в 75 странах и территориях мира, зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения и пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляются в Европе и Америке, в основном среди мужчин.

Мутирует удивительно быстро

Проведенное португальскими учеными исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Medicine, предлагает наиболее глубокий на сегодняшний день взгляд на генетический материал вируса оспы обезьян. Исследователи взяли образцы у 15 больных и сравнили геномы заразившего их вируса. У каждого из пациентов был обнаружен штамм оспы обезьян из Нигерии, который привел к предыдущей вспышке инфекции в 2018-2019 годах в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

Но анализы показали, что с момента предыдущей вспышки вирус мутировал 50 раз - в 12 раз больше, чем можно было ожидать. "Эти данные полностью опровергают то, что известно о скорости мутации вируса оспы обезьян", - говорит автор исследования Жоао Пауло Гомеш из Национального института здравоохранения Португалии.

У западноафриканской разновидности оспы обезьян более низкий уровень смертности

Новое секвенирование генома оспы обезьян помогло исследователям лучше понять нынешнюю вспышку заболевания. Штамм вируса, приведший к ней, относится к западноафриканской кладе оспы обезьян, которая встречается в западном Камеруне и Сьерра-Леоне и характеризуется уровнем смертности менее 1 процента.

Пробирки с результатами анализа на инфицирование оспой обезьян

Под кладой (разновидностью) понимается группа организмов, у которых можно проследить общих предков или общую генетическую линию. Существует еще одна распространенная клада оспы обезьян, известная как центральноафриканская, которая чаще встречается в бассейне реки Конго и характеризуется смертностью до 10 процентов.

Инкубационный период оспы обезьян трудно отследить

Инкубационный период заболевания колеблется в диапазоне от пяти до 21 дня, что затрудняет отслеживание распространения. ВОЗ определила "нулевого пациента" - первый подтвержденный случай, выявленный у человека, который путешествовал из Нигерии в США в начале мая. Но португальские исследователи не согласны с ВОЗ. По их данным, случаи заболевания были подтверждены в Португалии и Великобритании уже в конце апреля.

Кожные проявления оспы обезьян

Ученые указывают как на весьма вероятный факт на то, что вирус мог быть завезен из страны, где оспа обезьян эндемична, например, из Нигерии, но не могут исключить и другие возможности. Например, что после вспышки 2018-2019 годов вирус тихо распространился через людей или животных в странах, для которых она не эндемична, таких как Великобритания или Сингапур.

При этом, по их словам, непонятно, является ли мутировавшая версия опаснее исходной. "Авторы описывают неожиданно большое количество мутаций в вирусе, но их последствия для тяжести заболевания или способности к инфицированию не ясны", - указал, комментируя статью, Хью Адлер из Ливерпульской школы тропической медицины, не принимавший участия в португальском исследовании.

"Мы не выявили никаких изменений в тяжести клинической картины заболевания у пациентов, диагностированных во время нынешней вспышки", - добавил Адлер, который работал с больными оспой обезьян в Великобритании во время предыдущих вспышек.

Передается преимущественно половым путем

Ученые из Лондонского университета королевы Марии изучили 528 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян в 16 странах в период с 27 апреля по 24 июня 2022 года. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, 98 процентов инфицированных были геями или бисексуальными мужчинами, а у 41 процента был выявлен ВИЧ. Их средний возраст составлял 38 лет. Среднее число сексуальных партнеров за предыдущие три месяца равнялось пяти, и примерно треть из них посещали в этот период секс-вечеринки или сауны.

Исследование также показало, что у больных оспой обезьян наблюдались симптомы, ранее не связанные с вирусом, такие как единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе. Многие из них похожи на симптомы заболеваний, передающихся половым путем, что может привести к ошибочному диагнозу, предупреждают исследователи.

Очередь на прививку от оспы обезьян в США, июль 2022 года

"Важно подчеркнуть, что оспа обезьян не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле - ею можно заразиться при любом близком физическом контакте. Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", - указывает руководитель исследования Джон Торнхилл. Ученые подчеркнули, что оспа обезьян также может передаваться при контакте с выделяемыми больным человеком респираторными каплями или его одеждой.

"Большинство случаев заболевания были легкими, без смертельных исходов. Хотя 13 процентов больных были госпитализированы, у большинства из них не было зарегистрировано серьезных осложнений", - отмечается в исследовании. ДНК оспы обезьян была обнаружена в сперме 29 из 32 протестированных лиц, но пока неясно, способна ли сперма передавать инфекцию.

На оспу обезьян не обращали внимание десятилетиями

В целом человечеству не хватает знаний об оспе обезьян. Изучение генетики этого вируса "все еще находится в зачаточном состоянии", считает Хью Адлер. "У нас есть последовательность генома, поэтому мы имеем представление о том, как устроен вирус. Но с точки зрения понимания того, что делают его гены, и каковы последствий для эволюции, если гены изменятся - исследований по этому вопросу очень мало в сравнении с другими известными нам вирусами", - признает ученый.

По его словам, работа группы Гомеша в Португалии позволила получить "захватывающие" новые сведения о биологии оспы обезьян, но, отметил он, похоже, что это исследование было проведено только благодаря распространению вируса в странах с высоким уровнем доходов. "Если бы мировое сообщество применило те же научные ресурсы к исследованию вспышек оспы обезьян в Африке, мы могли бы уже иметь более обширную базу знаний", - уверен Адлер.

С ним согласны и в ВОЗ. По мнению организации, вирус оспы обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на него не обращают внимания с точки зрения исследований и финансирования. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал изменить такой подход в отношении не только оспы обезьян, но и других "забытых болезней". Напомним, что эта инфекция была впервые обнаружена у обезьяны в 1958 году, а первый случай заболевания человека был выявлен у маленького ребенка в Демократической Республике Конго в 1970 году.

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