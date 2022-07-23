Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка оспы обезьян несет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где угроза заболевания высока, отметил глава ВОЗ в субботу, 23 июля, на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Как пояснил глава ВОЗ, он подготовил ряд рекомендаций - выходить на связь с группами, где подтверждено заболевание, усилить эпидемиологический надзор и меры общественного здравоохранения, повысить профилактику и контроль инфекций в больницах, а также ускорить исследования в области использования вакцин, терапевтических средств и других средств.

За изменение подхода к "забытым" болезням

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ уже выступал с предостережением в связи с тем, что оспа обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на нее не обращают внимания с точки зрения исследований, внимания и финансирования. В ВОЗ призвали изменить такой подход в отношении не только оспы обезьян, но и других забытых болезней, а также "использовать меры общественного здравоохранения", в том числе отслеживание контактов и изоляцию больных, для сдерживания заболевания.

По данным ВОЗ, на данный момент число случаев заражения оспой обезьян в 75 странах и территориях мира достигло более 16 тысяч. В целом зафиксировано пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе и Америке, в основном среди мужчин.

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