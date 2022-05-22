 Оспа обезьян vs. коронавирус, или Дистанцию никто не отменял! | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.05.2022

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Европа

Оспа обезьян vs. коронавирус, или Дистанцию никто не отменял!

Вирус оспы обезьян распространяется по странам Европы. В ВОЗ не видят угрозы новой пандемии, но все же рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Обезьяна в маске соблюдает социальную дистанцию от летучей мыши - карикатура Сергея Елкина

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Оспа обезьян добралась до ФРГ: что надо знать о вирусе и как его избежать

Теперь уже и в Германии - после нескольких других стран Европы - выявлен странный вирус оспы обезьян, который крайне редко встречается за пределами Африки. Насколько он опасен?  

В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию от оспы обезьян

Соблюдения правил гигиены и безопасной половой жизни достаточно, чтобы не потерять контроль над распространением вируса оспы обезьян, заявил глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Пебоди.  

ВОЗ призывает принять меры против распространения оспы обезьян

Несмотря на ожидаемый рост заболеваемости обезьяньей оспой в ближайшее время, эксперты не видят угрозы новой пандемии.  

Минздрав Германии: Оспа обезьян не очень опасна для людей

ФРГ стала одной из 15 стран, где выявлены случаи заражения оспой обезьян. Считается, что вирусное заболевание передается главным образом при сексуальных контактах между мужчинами, но научными данными это не подтверждено.  

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