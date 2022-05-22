Оспа обезьян vs. коронавирус, или Дистанцию никто не отменял!

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Вирус оспы обезьян распространяется по странам Европы. В ВОЗ не видят угрозы новой пандемии, но все же рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
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Теперь уже и в Германии - после нескольких других стран Европы - выявлен странный вирус оспы обезьян, который крайне редко встречается за пределами Африки. Насколько он опасен?
Соблюдения правил гигиены и безопасной половой жизни достаточно, чтобы не потерять контроль над распространением вируса оспы обезьян, заявил глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Пебоди.
Несмотря на ожидаемый рост заболеваемости обезьяньей оспой в ближайшее время, эксперты не видят угрозы новой пандемии.