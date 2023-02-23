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Фото: DW/E.Daneyko
Правосудие и законБеларусь

Отсиди и заплати. Как власти РБ зарабатывают на политузниках

Дарья Бернштейн
1 ч. назад

В Следственном комитете Беларуси обеспокоены взысканием ущерба с осужденных белорусов. За прошлый год набежало более 45 млн долларов. Юристы уверены, что такие иски больше похожи на произвол.

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Председатель Следственного комитета (СК) Беларуси Дмитрий Гора предлагает активнее использовать заочные суды с последующей конфискацией имущества. В первую очередь это коснется белорусов, осужденных по политическим мотивам, констатируют правозащитники.

Непонятно, как расчитывают суммы ущерба

В уголовном праве существует несколько возможностей, связанных с взысканием денег у лиц, признанных виновными. Это может быть штраф (как основное или дополнительное наказание), компенсация морального или материального вреда, а также ущерба или дохода, полученного преступным путем. Кроме того, осужденный возмещает судебные издержки, оплачивает работу экспертов и адвоката, если тот был назначен государством.

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко называет произволом взыскание ущерба за право граждан участвовать в мирных собраниях - обычно их признают виновными в нарушении ст. 342 УК ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Кроме того, суды по таким делам часто приходят к противоречивым выводам, отмечает Сапелко: "Распространенный случай: суд устанавливает, что обвиняемый на протяжении двух часов принимал участие в шествии. При этом ему выставляют иск о возмещении ущерба, вызванного остановкой общественного транспорта на семь часов. Не учитывают даже маршрут движения: обвиняемый шел по дороге в одной части города, а его обязывают заплатить за остановку автобуса в другом конце города".

Катерина Андреева и Дарья Чульцова во время судебного процесса, февраль 2021 года
Катерина Андреева и Дарья Чульцова во время судебного процесса, февраль 2021 годаФото: Belsat

Какие суммы требовал возместить в подобных случаях "Минсктранс"? С журналиста Александра Ивулина, осужденного по ст. 342 УК, - 39 тысяч рублей (в деле фигурировали две акции протеста); с журналиста Олега Груздиловича - 56 тысяч (три акции протеста); с журналисток Катерины Андреевой и Дарью Чульцовой - по 11 тысяч рублей (один эпизод в обвинении). Во всех случаях профессиональную деятельность журналистов суд признал участием в протестах с нарушением закона.

Как "Минсктранс" рассчитывал ущерб, непонятно, указывает юрист Юлия Леванчук. "За одно и то же шествие подают иски против разных лиц и на разные суммы, а представители "Минсктранса" в суде не могут пояснить, как производили расчеты, - продолжает собеседница. - Обычно суд детально выясняет, как образовалась сумма ущерба, и она может быть уменьшена. Но по "политическим" делам мы видим совершенно иной подход: заявление госпредприятия не ставят под сомнение".

Силовики подают иски на большие суммы, но даже не приходят в суд

Правозащитники проанализировали суммы, которые требуют в качестве компенсации морального вреда силовики и чиновники, признанные потерпевшими по делам о негативных комментариях в интернете. "Как показывает практика, эти суммы многократно выше, чем в аналогичных исках, где фигурируют рядовые граждане, не связанные с властями, - констатирует Павел Сапелко. - Кроме того, так называемые потерпевшие даже не являются на суд. В чем выразились их страдания, часто непонятно, поскольку гособвинитель не предоставляет исчерпывающее обоснование".

Павел Сапелко
Павел СапелкоФото: DW/E. Daneiko

Юлия Леванчук обращает внимание, что по обычным уголовным делам требуется серьезное обоснование иска о возмещении морального вреда: "Недостаточно просто заявить о своих переживаниях, суд требует доказательств - например, справки от врача, чеки о покупке лекарств. Установленных сумм, какой должна быть моральная компенсация, нет, суд решает этот вопрос индивидуально".

Силовики заявляют иски на суммы от 1 до 5 тысяч рублей. Так, бывший пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова получила 8 тысяч рублей: первый раз негативный комментарий в Сети причинил ей моральный ущерб, компенсация за который составила 5 тысяч рублей, второй раз - 3 тысячи. Анализ приговоров на сайте Верховного суда показывает, что за оскорбление по бытовым спорам компенсация морального ущерба находится в пределах 500-1000 рублей.

Что будет, если не заплатить?

Бывший политзаключенный, которые освободился в 2022 году и попросил не называть его имени, рассказал DW, что следователи настаивают, чтобы ущерб был возмещен еще до суда - обещают и свидание с родственниками, и смягчение наказания, что на практике часто не исполняется.

"В колонии на стенде висит список, в котором по каждому заключенному прописано, какой у него долг. Самые крупные суммы - у коррупционеров, - поясняет собеседник. - Если не возместил ущерб, деньги каждый месяц списывают со счета, куда поступает зарплата и помощь от родственников. Должники не могут выйти на свободу раньше срока. Для многих это стимул возместить ущерб, но для политзаключенных это не имеет значения, ведь по амнистии никого так и не выпустили".

Еще на этапе следствия налагается арест на деньги и имущество обвиняемого. И если ущерб не возмещен, то начинается принудительное взыскание. В этой части правозащитники также фиксируют элементы произвола. "Недавно была выставлена на продажу квартира политзаключенного Сергея Тихановского, хотя это единственное жилье, где прописаны его дети, - добавляет Сапелко. - Можно прогнозировать, что и по другим резонансным делам власти пойдут таким путем".

Этот прогноз подтверждают заявления председателя СК Дмитрия Горы на подведении итогов 2022 года. Он заявил, что нужно активнее взыскивать ущерб с осужденных, в том числе используя заочные суды. "Такие установки не первый раз звучат из уст правоохранителей. Вероятно, есть проблемы с наполнением бюджета", - заключила Юлия Леванчук.

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