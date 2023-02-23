Отсиди и заплати. Как власти РБ зарабатывают на политузниках

В Следственном комитете Беларуси обеспокоены взысканием ущерба с осужденных белорусов. За прошлый год набежало более 45 млн долларов. Юристы уверены, что такие иски больше похожи на произвол.

Председатель Следственного комитета (СК) Беларуси Дмитрий Гора предлагает активнее использовать заочные суды с последующей конфискацией имущества. В первую очередь это коснется белорусов, осужденных по политическим мотивам, констатируют правозащитники.

Непонятно, как расчитывают суммы ущерба

В уголовном праве существует несколько возможностей, связанных с взысканием денег у лиц, признанных виновными. Это может быть штраф (как основное или дополнительное наказание), компенсация морального или материального вреда, а также ущерба или дохода, полученного преступным путем. Кроме того, осужденный возмещает судебные издержки, оплачивает работу экспертов и адвоката, если тот был назначен государством.

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко называет произволом взыскание ущерба за право граждан участвовать в мирных собраниях - обычно их признают виновными в нарушении ст. 342 УК ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). Кроме того, суды по таким делам часто приходят к противоречивым выводам, отмечает Сапелко: "Распространенный случай: суд устанавливает, что обвиняемый на протяжении двух часов принимал участие в шествии. При этом ему выставляют иск о возмещении ущерба, вызванного остановкой общественного транспорта на семь часов. Не учитывают даже маршрут движения: обвиняемый шел по дороге в одной части города, а его обязывают заплатить за остановку автобуса в другом конце города".

Катерина Андреева и Дарья Чульцова во время судебного процесса, февраль 2021 года Фото: Belsat

Какие суммы требовал возместить в подобных случаях "Минсктранс"? С журналиста Александра Ивулина, осужденного по ст. 342 УК, - 39 тысяч рублей (в деле фигурировали две акции протеста); с журналиста Олега Груздиловича - 56 тысяч (три акции протеста); с журналисток Катерины Андреевой и Дарью Чульцовой - по 11 тысяч рублей (один эпизод в обвинении). Во всех случаях профессиональную деятельность журналистов суд признал участием в протестах с нарушением закона.

Как "Минсктранс" рассчитывал ущерб, непонятно, указывает юрист Юлия Леванчук. "За одно и то же шествие подают иски против разных лиц и на разные суммы, а представители "Минсктранса" в суде не могут пояснить, как производили расчеты, - продолжает собеседница. - Обычно суд детально выясняет, как образовалась сумма ущерба, и она может быть уменьшена. Но по "политическим" делам мы видим совершенно иной подход: заявление госпредприятия не ставят под сомнение".

Силовики подают иски на большие суммы, но даже не приходят в суд

Правозащитники проанализировали суммы, которые требуют в качестве компенсации морального вреда силовики и чиновники, признанные потерпевшими по делам о негативных комментариях в интернете. "Как показывает практика, эти суммы многократно выше, чем в аналогичных исках, где фигурируют рядовые граждане, не связанные с властями, - констатирует Павел Сапелко. - Кроме того, так называемые потерпевшие даже не являются на суд. В чем выразились их страдания, часто непонятно, поскольку гособвинитель не предоставляет исчерпывающее обоснование".

Павел Сапелко Фото: DW/E. Daneiko

Юлия Леванчук обращает внимание, что по обычным уголовным делам требуется серьезное обоснование иска о возмещении морального вреда: "Недостаточно просто заявить о своих переживаниях, суд требует доказательств - например, справки от врача, чеки о покупке лекарств. Установленных сумм, какой должна быть моральная компенсация, нет, суд решает этот вопрос индивидуально".

Силовики заявляют иски на суммы от 1 до 5 тысяч рублей. Так, бывший пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова получила 8 тысяч рублей: первый раз негативный комментарий в Сети причинил ей моральный ущерб, компенсация за который составила 5 тысяч рублей, второй раз - 3 тысячи. Анализ приговоров на сайте Верховного суда показывает, что за оскорбление по бытовым спорам компенсация морального ущерба находится в пределах 500-1000 рублей.

Что будет, если не заплатить?

Бывший политзаключенный, которые освободился в 2022 году и попросил не называть его имени, рассказал DW, что следователи настаивают, чтобы ущерб был возмещен еще до суда - обещают и свидание с родственниками, и смягчение наказания, что на практике часто не исполняется.

"В колонии на стенде висит список, в котором по каждому заключенному прописано, какой у него долг. Самые крупные суммы - у коррупционеров, - поясняет собеседник. - Если не возместил ущерб, деньги каждый месяц списывают со счета, куда поступает зарплата и помощь от родственников. Должники не могут выйти на свободу раньше срока. Для многих это стимул возместить ущерб, но для политзаключенных это не имеет значения, ведь по амнистии никого так и не выпустили".

Еще на этапе следствия налагается арест на деньги и имущество обвиняемого. И если ущерб не возмещен, то начинается принудительное взыскание. В этой части правозащитники также фиксируют элементы произвола. "Недавно была выставлена на продажу квартира политзаключенного Сергея Тихановского, хотя это единственное жилье, где прописаны его дети, - добавляет Сапелко. - Можно прогнозировать, что и по другим резонансным делам власти пойдут таким путем".

Этот прогноз подтверждают заявления председателя СК Дмитрия Горы на подведении итогов 2022 года. Он заявил, что нужно активнее взыскивать ущерб с осужденных, в том числе используя заочные суды. "Такие установки не первый раз звучат из уст правоохранителей. Вероятно, есть проблемы с наполнением бюджета", - заключила Юлия Леванчук.

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