"Не повинуются". За что политзаключенным в РБ добавляют срок

Белорусские правозащитники говорят об угрозе бессрочного лишения свободы для политзаключенных в стране. Как и за что продлевают сроки тем, кто уже отбывает наказание?

Политзаключенному, экс-главе оппозиционного движения "Молодой фронт" Змитеру Дашкевичу добавили еще один год колонии строгого режима. Новый приговор суд Борисовского района вынес 19 октября. Дашкевич, осужденный в 2022 году за участие в протестах на полтора года колонии, должен был выйти на свободу в июле 2023-го. Но на него завели уголовное дело за "злостное неповиновение требованиям администрации колонии" (ст. 411 УК РБ). По данным правозащитного центра "Весна", эту статью имеют минимум 28 белорусских политзаключенных.

За что снова судили Дашкевича?

После оглашения приговора Змитеру Дашкевичу его жена Наста написала в Facebook, что "формально, по бумагам" ее мужа осудили за то, что он "не вышел на прогулку, один раз с кем-то поговорил, лежал на полу в изоляторе после ночной борьбы с холодом". В заключении Дашкевич находится в тяжелых условиях: его не раз помещали в ШИЗО (штрафной изолятор. - Ред.), внесли в список "экстремистов", что накладывает ряд ограничений. Это не первый срок Дашкевича. В 2006 году он получил полтора года колонии за "деятельность от имени незарегистрированной организации", а в 2011 году был приговорен к двум годам по статье "хулиганство", в 2012 осужден еще на один год за "злостное неповиновение требованиям администрации колонии".

Змитер Дашкевич Фото: DW/P. Bykowski

Юристка правозащитного центра "Весна" Виктория Руденкова отмечает, что до 2020 года в отношении политзаключенных ст. 411 УК РБ применялась дважды: помимо Дашкевича, в 2015 году по ней осудили анархиста Николая Дедка. Сейчас, по словам Руденковой, данную статью имеют минимум 28 политзаключенных, и есть опасения, что это не окончательная цифра.

"ШИЗО, ПКТ (помещение камерного типа. - Ред.), усиление режима, лишение свиданий, писем, передач, выговоры - это не просто ряд инструментов политических репрессий, но и предвестники, и необходимые шаги для увеличения срока лишения свободы на год либо два", - говорит правозащитница.

Полине Шарендо-Панасюк дважды прибавляли срок

Дважды по статье 411 судили политзаключенную активистку из Бреста Полину Шарендо-Панасюк. Последний суд 9 октября 2023-го добавил ей еще один год и три дня заключения. Шарендо-Панасюк задержали в январе 2021 года. Ее обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции, оскорблении президента и представителя власти, приговорили к двум годам в колонии общего режима. 7 апреля 2022 года над активисткой состоялся второй суд - по ст. 411, к предыдущему сроку добавили год.

Полина Шарендо-Панасюк Фото: Ales Petrowitsch

Муж политзаключенной Андрей Шарендо говорит, что почти сразу по возвращении в колонию против его жены начали готовить новое дело: ее раз за разом обвиняли в нарушениях порядка, а затем перевели в помещение камерного типа. Активные следственные действия начались весной 2023 года, когда Полине оставалось несколько месяцев до освобождения. Женщина отказалась давать показания, за что ее отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Обвинения Шарендо-Панасюк выдвинули в августе 2023-го, за три дня до окончания срока заключения.

Муж политзаключенной: "Сроков освобождения нет"

"Вероятно, чтобы было больнее и нам, и Полине. Нельзя сказать, что мы верили, что Полину освободят, но надежды, конечно, были, особенно у детей, они готовились к этому", - рассказывает Андрей Шарендо. Три дня предыдущего срока, которые политзаключенная не успела досидеть до предъявления обвинения, ей прибавили к новому. "Полине снова инкриминировали несколько десятков эпизодов нарушений правил внутреннего распорядка, за которые она давно уже отсидела и в ШИЗО, и в ПКТ", - говорит собеседник DW.

Как рассказывал правозащитникам ранее Андрей Шарендо, во время суда его жена заявляла, что в исправительной колонии №24 по наводке администрации ее избивали другие заключенные, а также говорила о жестких условиях в колонии, изоляторе временного содержания Речицкого РОВД и Гомельском СИЗО. "Полина столкнулась с такой ситуацией, что сроков освобождения просто нет. Ничто не мешает, как только она приедет в колонию, оформить очередное дело по статье 411", - говорит муж политзаключенной. По словам Андрея Шарендо, в подобной ситуации оказалась и политзаключенная, администратор чата "Водители 97%" Виктория Кульша. Ее также уже дважды судили по ст. 411, каждый раз прибавляя по году заключения.

Статья УК, которая нарушает права человека

"Так можно судить сколько угодно раз, добавлять новые и новые сроки. В 2018 году мы наблюдали, как заключенного Владимира Бондаренко осудили по статье 411 восемь раз подряд и его срок лишения свободы, восемь с половиной лет, увеличился практически вдвое", - рассказывает юристка "Весны" Виктория Руденкова. Она также обращает внимание, что эта статья нарушает базовые права человека и принципы белорусского уголовно-исполнительного законодательства.

"У так называемого преступления по статье 411 нет элемента общественной опасности, что не присуще преступлениям по своему определению, а потому является незаконным, - комментирует правозащитница. - Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН предполагают ограничения в связи с нарушением дисциплины только для обеспечения надежности надзора и соблюдения правил общежития в заведении; запрет на повторное наказание за один и тот же проступок". Как указывает собеседница, привлечение к уголовной ответственности является повторным наказанием за дисциплинарный проступок, что также противоречит установленным принципам уголовного права.

Юристка: "Никто из заключенных не застрахован"

Руденкова говорит, что порой от заключенных требуют выполнения правил внутреннего распорядка, с которыми их даже не знакомили. К "неповиновению требованиям администрации", по свидетельствам заключенных, в том числе политических, относят сон на полу, наличие незастегнутой пуговицы, отказ поздороваться, невыполнение требования сотрудника, унижающего человеческое достоинство, например, вытирание с пола слюны сотрудника.

"Часто мы слышим о том, что акты о нарушении фальсифицируются, а у заключенных нет возможности защитить себя, их никто не слушает", - добавляет собеседница. По ее словам, применение ст. 411 нередко зависит "от воли одного сотрудника, мести или желания выслужиться перед начальниками или сделать жизнь заключенного хуже, сломить его волю".

Обычно суды по данной статье проходят в закрытом режиме и на территории учреждения, где содержится человек, а свидетелями выступают его сотрудники. Как правило, даже после приговора с заключенным не обходятся в рамках закона. Так, по словам правозащитницы, политзаключенный Никита Емельянов, дважды осужденный по ст. 411, сразу после суда был отправлен в ШИЗО. Виктория Руденкова называет ст. 411 классической репрессирующей статьей, которая угрожает всем политзаключенным. "Никто из заключенных не застрахован, что его срок не будет увеличен на год или два совершенно произвольно, - говорит юристка "Весны". - В 2019 году в своем последнем слове один из осужденных по ст. 411 сказал, что "исправительная система МВД ставит заключенных в ситуацию выбора: или полная покорность, или бессрочное лишение свободы".

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