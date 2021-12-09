Люди с инвалидностью: кто теперь защищает их права в Беларуси?
"Офис по правам людей с инвалидностью" ликвидирован, его юристы были вынуждены уехать в ФРГ. Как НГО будет работать дальше, и что происходит с правами людей с инвалидностью в Беларуси?
С ликвидацией "Офиса по правам людей с ивалидностью" сотни людей лишились юридической поддержки
"Бесснежная зима - это то, что мне здесь нравится. Снег для передвижения на коляске был всегда проблемой, неважно, чистят город или нет", - делится впечатлениями от Германии Сергей Дроздовский, директор и юрист "Офиса по правам людей с инвалидностью".
В декабре 2021 года он и его коллега, юрист Олег Граблевский, прибыли в Германию по гуманитарной визе (§22 закона о пребывании в ФРГ). Сейчас оба находятся в общежитии по приему беженцев, где ждут оформления необходимых документов.
Как власти ликвидировали Офис
"Оказаться в тюрьме или колонии - обычное дело, никто бы не стал смотреть на коляску. Я не хотел становиться заложником системы", - объясняет причины своего отъезда Сергей Дроздовский.
Сергей Дроздовский, директор и юрист "Офиса по правам людей с инвалидностью"
Год назад, 21 января 2021 года, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал проверку в отношении сотрудников Офиса на предмет "неправомерного завладения" в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, в частности, ООН, для поддержки белорусов с инвалидностью.
"Нас обвинили в том, что мы якобы оказывали помощь людям, у которых не было инвалидности, - рассказывает Сергей Дроздовский. - Как правозащитники мы защищали права любого человека, который к нам обратился, не требуя у него документов".
3 февраля его и Олега Граблевского задержали по уголовному делу (статья 209 УК РБ "Мошенничество"). Граблевского поместили в СИЗО, а Дроздовского, как передвигающегося на коляске, - под домашний арест с запретом средств коммуникации. Через полгода, 30 июля 2021 года, им изменили меру пресечения и отпустили под поручительство.
"Оказавшись на свободе, я узнал, что Офис ликвидирован, а в СК параллельно находится еще одно расследование уже относительно деятельности самого Офиса и его финансовой составляющей", - рассказывает Дроздовский. Кроме этого, прокурор города Минска заявил, что будет проводиться расследование материалов сайта НГО на предмет того, носят ли они экстремистский характер и "порочат ли они доброе имя государства".
В конце августа 2021 года Дроздовский и Граблевский уехали в Украину, где при содействии белорусской диаспоры RAZAM в Германии обратились в немецкое посольство за гуманитарной визой.
"Заменить Офис невозможно"
Сейчас "Офис по правам людей с инвалидностью" пытается восстановить работу хотя бы дистанционно. "Мы проводим мониторинг, отслеживаем обращения через сайт, общаемся с правозащитниками, но значительная часть нашей работы приостановлена, поскольку нет возможности диалога с властью. Мы также понимаем, что любые прямые контакты с теми, кто остался в Беларуси, могут быть опасны для этих людей", - объясняет Сергей Дроздовский.
В Беларуси остались организации, которые продолжают помогать людям с инвалидностью. "Но они не могут себе позволить того острого противостояния с властями, которое было у нас по многим ситуациям. У них ограниченные возможности, они находятся под пристальным вниманием государства", - добавляет директор Офиса.
То же говорят и те, кто непосредственно связан с белорусскими НГО по помощи людям с инвалидностью. В целях безопасности собеседники DW рассказывают о текущей ситуации только на условиях анонимности.
"Заменить Офис невозможно. Ту нагрузку, которую он нес, не взял на себя никто, - рассказывает один из собеседников DW. - Во-первых, нет юристов, обладающих должными компетенциями: сотрудники Офиса обладали правозащитными навыками и были опытными юристами-практиками, которые не просто консультировали, а оказывали досудебное и судебное сопровождение. Во-вторых, Офис был антагонистом государству в плане отстаивания прав людей, а сейчас это невозможно".
Правозащитники говорят, что и в целом количество обращений людей с инвалидностью снизилось в разы - люди боятся обращаться за помощью. "Преследуется любое инакомыслие, люди потеряли возможность отстаивать свои права. Как только эти права приходят в конфликт с системой, включается репрессивная машина", - добавляет собеседник DW.
"Пандемия дала карт-бланш государству вообще перестать обсуждать проблемы"
Не только страх после протестов, но и пандемия полностью свернули диалог между обществом с инвалидностью и государством. На фоне упадка в экономике и попытках власти сэкономить бюджет - страдают самые слабые: людей с инвалидностью лишают пенсий, меняют группу инвалидности, ставя под угрозу их социализацию.
"Если человек старается социализироваться и тем более обращается за трудовой рекомендацией с целью найти работу, власти решают: ага, значит тебе вторая группа не нужна, давай третью", - говорит собеседник DW. Правозащитники рассказывают даже о случаях попытки пересмотреть группу инвалидности для людей с синдромом Дауна.
"Главный довод - если вы уже можете позволить себе работать, значит вы реабилитировались", - добавляет Сергей Дроздовский. При этом власти утверждают, что закон по социальной защите соблюдается лучше, чем в Европе, добавляет он: "У нас всего шесть процентов людей с инвалидностью, какая здоровая нация! Не то, что в Германии (по данным за 2020 год, около 10% - Ред.). Но совершенно очевидно, что в Германии инклюзивность развита лучше, барьеров меньше, люди с инвалидностью имеют шансы на лучшую работу. Кто в итоге лукавит?".
В Германии, наоборот, приветствуется и всячески поддерживается желание людей с ивалидностью работать
Кроме этого, пандемия фактически подорвала системное медицинское обеспечение людей с инвалидностью. С одной стороны, из-за ковида люди боятся ходить в медучреждения, на приемы к узким специалистам, с другой, - во время пиков заболеваемости плановые медицинские услуги не оказывались, добавляет один из собеседников DW, знакомый с ситуацией.
На этом фоне растет институционализация интернатов. "С начала пандемии они живут в закрытом виде, информация туда не допускается и не выпускается, - поясняет Дроздовский. - Это означает, что государство в принципе отказывается выполнять статью 19 Конвенции о правах людей с инвалидностью о праве на независимый образ жизни. Пандемия дала карт-бланш государству вообще перестать обсуждать проблемы", - подытожил Дроздовский.
Как Офис будет работать дальше
"Как только мы разберемся с личными документами, хотим юридически оформиться здесь в Германии и восстанавливать нашу работу, насколько это возможно", - говорит директор Офиса о планах на будущее. По его словам, они поддерживают контакты с Германским союзом людей с инвалидностью, с международной организацией European Disability Forum, уже встречались с местными организациями.
"Нашей задачей было влиять на власть, чтобы изменить ситуацию. Сейчас это физически невозможно, но пытаемся перестроить свою работу. Теперь наше международное направление потребует больших усилий, придется расширять поле деятельности", - заключил он.
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