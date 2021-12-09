Без жалости ко всем: как в Беларуси людей с инвалидностью сажают за политику

Формально Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) Беларуси содержит норму, согласно которой для людей с инвалидностью первой и второй групп создаются улучшенные коммунально-бытовые условия в тюрьмах и колониях, говорит экс-руководитель медицинской службы Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Василий Завадский, занимающийся сейчас правозащитной кампанией "Здоровье за решеткой".

Но на практике, продолжает он, это ничего не значит, и все зависит от конкретного исправительного учреждения. В реальности людей с инвалидностью просто селят на первых этажах бараков колоний и предоставляют им, как правило, но не всегда, нижние места на двухъярусных нарах. В остальном никаких поблажек нет - СИЗО, стандартный этап, потом карантин и поднятие в отряд - к ним относятся, как к здоровым заключенным.

Статистики по числу инвалидов за решеткой нет

"Cтатистики, сколько людей с инвалидностью отправлены за решетку по политическим мотивам, у нас нет, и мы не можем мониторить суды", - говорит директор "Офиса по правам людей с инвалидностью" Сергей Дроздовский. С 3 февраля он вместе с коллегой, юристом Олегом Граблевским сам находится под следствием. После обысков и допросов в Департаменте финансовых расследований им предъявлено обвинение по статье 209 УК Беларуси "мошенничество".

В вину им ставят то, что, сотрудничая со структурами ООН, они рекомендовали людям с инвалидностью, участвовавшим в акциях протеста, обращаться к адвокатам. Сергея, который передвигается на инвалидной коляске, сперва посадили под домашний арест и лишь в июле отпустили под личное поручительство. Сама профильная НПО находится в стадии ликвидации.

Наталья Сацункевич

Представитель правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич также не смогла назвать точную цифру, так как ее организация пока не вела раздельный мониторинг по категориям узников, но отметила, что судебные процессы над людьми с инвалидностью теперь появляются каждую неделю и привела пару свежих примеров.

В Гродно 3 декабря реальный срок - полтора года колонии общего режима, получил инвалид третьей группы Дмитрий Горбач. В вину ему поставили события 10 августа 2020 года - он сигналил, когда проезжал на машине мимо группы протестующих. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Под стражу он был взят уже в нынешнем году и несколько месяцев ждал суда в СИЗО.

В Беларуси каждый месяц судят человека с инвалидностью

А неделей ранее в Молодечно за оскорбление Лукашенко в соцсетях (статья 368 УК Беларуси) на принудительное лечение в психиатрический стационар был отправлен житель этого города Александр Кисель, который с детства стоял на учете у психиатра, имея пожизненную II группу инвалидности. Обвинение установило, что он под постом в соцсети "ВКонтакте" оставил непристойный комментарий. Родственники мужчины утверждали в суде, что он на самом деле даже является сторонником Лукашенко, но на вердикт это не повлияло.

По просьбе DW, волонтеры "Весны", попросившие не указывать их имен, провели короткий анализ базы, которую они составляют: за последний год уголовный срок получили, как минимум, 7 человек с инвалидностью, на принудительное психиатрическое лечение отправлены 4 человека, еще 5 осужденных отправятся на принудительное лечение от алкоголизма. То есть, чаще, чем раз в месяц судят человека с явными медицинскими проблемами. И если год назад они попадали на скамью подсудимых за участие в протестах, то теперь их судят по диффамационным статьям - за репосты из медиа, признанных властями экстремистскими.

Эти цифры, добавляет Наталья Сацункевич, нужно давать с оговоркой: речь о кейсах, в которых отдельно прописано, что человек с инвалидностью - об этом узнают на процессе, когда судья зачитывает установочные данные. Но люди не всегда указывают свои болезни, и, кроме того, далеко не все суды можно отследить. "Так что реальная цифра больше", - отмечает Сацункевич.

Василий Завадский

Инвалиду в колонии запретили передать протез

В Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, которую Беларусь ратифицировала в 2016 году, нет поблажек для тех, кто попал под уголовное преследование, рассказывает Сергей Дроздовский. Но, в то же время, продолжает он, даже по белорусским законам осужденный должен получать всю полноту социальной защиты. А в реальности люди, нуждающиеся в уходе, в колониях попадают в безвыходную ситуацию.

С ним соглашается и Василий Завадский: инвалиды первой группы, нуждающиеся в ежедневном уходе, по его выражению, "решают в заключении свои проблемы сами как могут" - кто-то платит сокамерникам деньгами, кто-то сигаретами, а если нет ни того, ни другого, то ситуация катастрофическая. Завадский даже припоминает случай, когда человеку в колонию запретили передать протез.

Юрист ПЦ "Весна" Павел Сапелко, занимающийся мониторингом мест несвободы, указал и на кейсы, где можно говорить о возвращении карательной психиатрии. Согласно закону "Об оказании психиатрической помощи", отмечает он, решение суда о принудительной госпитализации выносится в случае, если пациент находится в состоянии опасном для себя или для окружающих.

Но суды сегодня руководствуются нормами УК, позволяющими поместить в стационар человека, который по психическому состоянию не представляет угрозы. То есть человек с расстройством за оскорбительный комментарий в Сети может оказаться на принудительном лечении. По сути, это лишение свободы, которое применено не в связи с медицинскими показаниями, а в наказание за совершенное деяние, хотя формально человек и не признается виновным вследствие невменяемости.

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