Условия в белорусских тюрьмах. Кто теперь их контролирует?

Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) в Беларуси призваны осуществлять контроль за деятельностью тюрем и колоний. В их работе согласно регламента принимает участие от трех до одиннадцати человек, но отбор в них не прозрачен. Как правило, туда попадают представители женских или предпринимательских общественных объединений, подконтрольных властям.

С июля 2017 года в состав республиканской ОНК при министерстве юстиции Беларуси был включен председатель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак. Верховный Суд 1 октября ликвидировал эту организацию, а еще через четыре дня были лишены регистрации последние правозащитные структуры страны. Следить за соблюдением прав осужденных теперь некому?

В ОНК правозащитников больше не будет

Кроме республиканской ОНК, подобные общественные комиссии при управлениях юстиции существуют в каждом областном центре Беларуси. Но правозащитников, реально знающих международные правовые нормы, в них было всего двое - Олег Гулак на национальном уровне, и в Могилеве активную работу вел член правления Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Борис Бухель.

Борис Бухель, член правления Могилевского правозащитного центра (июль 2021 года)

"Это конец истории", - так видит свою дальнейшую судьбу в республиканской ОНК Олег Гулак после ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета. Если исчезает организация, поясняет он, то аннулируется и членство в комиссии. В какой форме это будет оформлено, вопрос технический.

В 2017 году, продолжает он, тенденция была такова, что система исполнения наказаний обещала развиваться, и правозащитники были призваны этому помочь. Его включение в состав ОНК как раз стало соответствующим сигналом. Сделано многое, говорит Олег Гулак, но ОНК так и не стали значимым инструментом реального контроля: "А сейчас будут еще менее значимым".

Борис Бухель, в свою очередь, отмечает, что ценность ОНК была в посещении исправительных учреждений Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси. Правозащитники реально смогли попасть внутрь колоний. Кроме того, Минюст регулярно, дважды в год, проводил конференции и круглые столы с участием руководства ДИН - то есть, можно было лицом к лицу встретиться с должностными лицами этого ведомства и полемизировать с ними.

"Свадебные генералы" от ОНК?

С другой стороны, продолжает Бухель, достаточно быстро стало понятно, что визиты ОНК руководство исправительных колоний воспринимает не как контроль, а как форму экскурсий. Правозащитнику пришлось даже публично заявить на одной из конференций, что члены ОНК это "свадебные генералы".

Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинкского комитета (фото 2019 года)

Разразился скандал, вспоминает Борис Бухель, и Минюст пообещал разработать новое положение о комиссиях, речь шла о расширении их полномочий. Но потом сперва коронавирус закрыл вход в колонии из-за карантина, а позже крест на идее поставил политический кризис.

Сегодня могилевский МПЦ в подвешенном состоянии. Управление юстиции затребовало всю информацию об организации, а в ходе февральских массовых обысков у правозащитников часть документации была изъята силовиками. В будущее Борис Бухель смотрит без оптимизма: "Может быть то же, что с Олегом Гулаком".

Политический кризис и тюремное начальство

"Нынешний политический кризис сильно ударил по ДИН и был ему совершенно не нужен", - говорит экс-начальник медицинской службы ДИН МВД Беларуси (в 2008-2010 годах) Василий Завадский. Он отмечает, что руководство ведомства постепенно шло по пути гуманизации пенитенциарной системы, особенно в коммунально-бытовом плане.

Например, год назад в белорусских колониях были разрешены не только телефонные, но и видеозвонки через Skype или Viber. Вес режимных передач, количество которых регламентировано Уголовно-исполнительным кодексом, был увеличен с 30 до 50 кг.

Экс-начальник медицинской службы ДИН МВД Беларуси Василий Завадский

В марте нынешнего года в некоторых колониях заработали интернет-магазины. Если раньше родственники везли осужденным передачи в колонию, где продукты разрезались при контроле, то теперь 50 кг товаров можно собрать в виртуальную корзину и оплатить на сайте. В трехдневный срок все доставят узнику без нарушения упаковки, чем обеспечивается длительное хранение.

А когда речь заходит о репрессиях августа 2020 года, то к ИВС на Окрестина, отмечает Василий Завадский, Департамент исполнения наказаний не имеет никакого отношения. ДИН вел себя пристойно пока не появились политузники, и в колонии не стали спускаться сверху политические заказы, признает он: "Это, конечно, привело к откату".

Противодействие правозащитникам

Сегодня Василий Завадский все еще директор социально-информационного учреждения "ТаймАкт", созданного специально для защиты прав заключенных. Но решение о его ликвидации уже принято властями, констатирует он, идет разбирательство с налоговой инспекцией.

Правозащитница Виктория Федорова

В ОНК можно годами пробовать попасть и все безуспешно, - так описывает опыт своих коллег руководитель уже закрытой белорусскими властями организации "Правовая инициатива" Виктория Федорова. В марте прошлого года она и сама отправила заявки в республиканскую и шесть областных ОНК.

В ее резюме - выпускница факультета международных отношений БГУ, пять лет занималась защитой прав заключенных, участвовала в подготовке тематических докладов для международных организаций. Но все отказали, отмечает Виктория Федорова, и дает жесткую характеристику пенитенциарной системе: "Карательный ее характер не изменился, и все улучшения нужно оценивать, как косметические".

Смотрите также: