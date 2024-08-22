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ЕС вновь призвал Минск освободить всех политзаключенных

Евгений Жуков
22 августа 2024 г.

Брюссель принял к сведению освобождение Минском 30 политзаключенных. Одновременно ЕС призвал немедленно отпустить на волю осужденных по политическим мотивам и предоставить необходимое медобслуживание всем заключенным.

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Дверь тюрьмы в Беларуси
Дверь тюрьмы в БеларусиФото: DW/A. Burakow

Принимая к сведению, что белорусские власти выпустили на свободу небольшое число политических заключенных, Европейский Союз продолжает настаивать на немедленном и безусловном освобождении всех политзаключенных, условия содержания которых зачастую опасны для жизни. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, опубликованном в четверг, 22 августа.

В Брюсселе напоминают, что в Беларуси в местах лишения свободы остаются более 1300 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Мария Колесникова, Николай Статкевич, Максим Знак и Виктор Бабарико, "которые уже более 18 месяцев лишены возможности общаться с внешним миром".

В заявлении Стано также отмечается, что в ЕС приняли к сведению тот факт, что некоторые из освобожденных нуждались в срочной медицинской помощи. Евросоюз призвал власти в Минске предоставить адекватное медицинское обслуживание всем заключенным.

16 августа правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек - 14 женщин и 16 мужчин, которые были осуждены за участие в мирных протестах после фальсификации президентских выборов 2020 года. Среди помилованных были страдающие серьезными заболеваниями и пенсионеры.

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