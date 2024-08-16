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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных

Роман Сулима
16 августа 2024 г.

Правитель Беларуси помиловал 14 женщин и 16 мужчин, осужденных за "преступления протестной направленности", сообщил канал "Пул первого". Среди них - люди пенсионного возраста, некоторые имеют серьезные заболевания.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa/picture alliance

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности", сообщают в пятницу, 16 августа, близкий к пресс-службе главы Беларуси Telegram-канал "Пул первого" и агентство "БелТА".

По их данным, среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Среди них также есть пенсионеры. Имена помилованных пока не названы. 

Накануне Дня независимости в стране, 2 июля, Лукашенко анонсировал освобождение тяжелобольных политзаключенных, "которые ломали, крушили страну в 2020 году". На следующий день он подписал соответствующий указ. По данным правозащитников из центра "Вясна", тогда на свободу вышли как минимум 18 политзаключенных: четыре женщины и 14 мужчин.

Лукашенко помиловал приговоренного к смерти гражданина ФРГ

Александр Лукашенко 30 июля помиловал гражданина Германии Рико Кригера (Rico Krieger), которого приговорили в Беларуси к смертной казни. Позднее он вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключенными между РФ, РБ и странами Запада.

В соответствии с белорусским законодательством помилование осужденных осуществляется заменой смертной казни пожизненным лишением свободы, а также освобождением полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, заменой наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождением от наказания условно или снятием судимости.

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