За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям?

Белорусские власти ликвидируют Гродненский детский хоспиc - не скрывая, что это делается в ответ на принятие Западом пятого пакета санкций в отношении Минска. Уведомление о закрытии хосписа на днях получила его директор Ольга Величко. На саму Величко уже завели два уголовных дела и объявили в розыск по линии Интерпола. DW - подробнее.

Давление на хоспис продолжается с прошлой осени

"Когда мы слышали заявления, что эта власть с женщинами не воюет, я говорила, что мы дождемся примера, когда власть будет воевать с тяжело больными детьми. Что сегодня и наблюдаем: ликвидация Гродненского детского хосписа вызвана принятием пятого пакета санкций. Главное управление юстиций Гродненского областного исполнительного комитета честно написало, что давление, которое мы сегодня видим на НПО-сообщество, связано с санкциями, в том числе против калийной и нефтяной сферы", - поясняет Ольга Величко.

Ольга Величко

Она также уверена, что после резонанса в СМИ власти опомнятся и пришлют новое уведомление о ликвидации хосписа, в котором будет указана какая-то другая причина. Между тем, по словам Величко, благотворительная организация работала, работает и будет работать, несмотря ни на что: на такие случаи всегда есть план "Б". Сегодня хоспис помогает более чем 60 семьям с тяжело больными детьми.

Давление на Гродненский детский хоспис продолжается с прошлой осени. Его сначала лишили двух помещений, а в конце октября благотворительную организацию начал проверять Департамент финансовых расследований (ДФР) по Гродненской области - "по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов". Причиной послужило анонимное заявление, поступившее в ДФР. Позже в благотворительную организацию пришли с обыском и изъяли аппарат ИВЛ.

На директора хосписа завели два уголовных дела

Силовики также вскрыли для обыска квартиру Ольги Величко в Гродно. Директор хосписа является фигуранткой двух уголовных дел. Одно из них - за участие в марше протеста. Как пишет государственное информационное агентство "Белта" со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, Величко "вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров". Также сообщается, что ранее в отношении нее возбудили уголовное дело "за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере".

Силовики задерживают участников акции протеста в Гродно, сентябрь 2020 года

"Я никаких преступлений не совершала, но в сегодняшних белорусских реалиях то, что ты ничего не делал, не значит, что ты не можешь быть осужден. Таких историй тысячи. Вначале говорили, что я совершила экономические преступления, а хоспис как работал так и будет работать", - комментирует происходящее Ольга Величко. Сейчас, предполагает она, у властей "сдали нервы": благотворительную организацию ликвидируют, а на саму Величко завели еще одно уголовное дело.

Стоит отметить, что за участие в марше, о котором идет речь в материалах дела, женщину уже судили, тогда ей выписали штраф. "По этому эпизоду я уже была осуждена, мои действия квалифицированы как административное правонарушение. Поэтому перед возбуждением уголовного дела надо было вынести решение, что суд, через который я прошла, ошибся, а штраф, который я уплатила, необходимо мне вернуть", - отмечает директор хосписа.

Волонтеры в помещении хосписа шьют защитные костюмы для медиков, ноябрь 2020 года

Также недавно Ольга Велично узнала, что внесена в списки розыска по линии Интерпола. Это выяснилось в аэропорту, когда женщина вместе с детьми собиралась улететь из Литвы в другую страну. "Нам все же удалось улететь, были подключены спецслужбы, понятно, что все эти уголовные дела - и закрытие хосписа, и то, что я нахожусь в списках Интерпола - все это имеет одну природу действий. Это называется политическое преследование", - уверена Величко.

Эхо 2020 года: Совет народного доверия в Гродно

В 2020 году Ольга Величко входила в штаб Виктора Бабарико, собирала подписи, была независимым наблюдателем, писала в прокуратуру и ЦИК о нарушениях, которые видела на избирательных участках. После жесткого подавления протестов 9-12 августа директор хосписа стала одной из тех, кто пытался создать в Гродно Совет народного доверия.

Группа гродненцев составила список требований к властям и добилась того, что 17 августа перед горожанами с отчетом вступили депутаты горсовета, а все требования, которые касались местной повестки, были выполнены. "Мы добились того, что в прямом эфире телеканала "Гродно +" показали наш митинг. Также мы требовали принести публичные извинения гродненцам за действия силовиков, и на самом деле мы получили такое письмо от тогдашнего начальника УВД Гродненской области Вадима Синявского", - вспоминает Величко.

Директор хосписа полагает, что если бы гродненцам удалось закрепить свои достижения и, например, передать власть в городе в руки временно избранных представителей, это стало бы примером для других. "В тоже время, когда идет общее сражение на поле боя, но есть группа людей, которая резко вырывается вперед, ее легко зачистить. Гродно год назад был тем городом, который вышел вперед. Это связано с тем, что здесь были сформированы горизонтальные связи в сообществах, мы друг друга знали и смогли быстро договориться. Нас никто не учил быть революционерами, думаю, нам просто не хватило опыта", - делится Ольга Величко и добавляет, что перемены в Беларуси все равно неизбежны.

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