Урок немецкого: "от мелкого скота тоже есть навоз"

В немецком языке есть множество необычных выражений о размерах. Как вам такая весьма неожиданная, но одновременно очень мотивирующая фраза: "от мелкого скота тоже есть навоз"? Мы продолжаем наше путешествие по миру немецких пословиц и поговорок.

Для больших и маленьких

Если игра или развлечение подходит для людей всех возрастов и обещает хорошее настроение в равной степени всем участникам, то выражение "für Groß und Klein" будет очень кстати. Поэтому "для больших и маленьких" - именно то, что подходит и детям, и взрослым.

Мелочь с большими последствиями

Согласно теории хаоса, чтобы кардинально изменить будущее, достаточно малейших изменений в настоящем. И тогда даже легкий взмах крыльев бабочки сможет вызвать ураган. "Малое дело - большие последствия", - говорят немцы в таких случаях. Выражение "Kleine Ursache, große Wirkung" применимо и для подтверждения общеизвестного факта о том, чтобы сделать добро, многого не нужно.

Великовато по размеру

Если немцы говорят, что "это тебе велико", то подразумевают не одежду оверсайз, которая болтается на теле. Эта фраза означает, что работа или задача вам не по плечу. Поэтому если ребенок заявляет, что может сесть за руль автомобиля, вы вполне можете всплеснуть руками: "Das ist noch eine Nummer zu groß für dich!".

И от мелкого скота тоже есть навоз

Каждый, кто хоть раз менял подгузники своим детям, согласится с этой фразой! В немецком языке у пословицы - положительное значение, она употребляется, когда нужно подчеркнуть важность даже самого малого вклада в большое дело. Кстати, перевести на русский язык "Kleinvieh macht auch Mist" можно как "С миру по нитке - голому рубаха".

Вы великолепны!

Если немцы говорят кому-то "ты великолепен!" или "Du bist großartig!", то этот человек и вправду совершил что-то особенное. Это выражение употребляется, когда простой благодарности и "спасибо" маловато. Например, родители так похвалят своих маленьких детей, когда они у тех впервые что-то получилось.

Не будь скрягой!

Термин "Korinthenkacker" описывает излишне дотошных и чересчур правильных людей, которым бывает трудно раскрепоститься. Есть различные теории о происхождении этого выражения. Говорят, будто скрягам жаль даже расставаться со сьеденным и от этого их экскременты маленькие, как изюм.

Запутаться в мелочах

Любой может запутаться в мелочах, если начнет отвлекаться на несущественные вещи во время выполнения задания или в разговоре. Очевидно, что никому не интересно услышать от соседа мельчайшие подробности его отпуска, да еще когда в итоге он попросту забудет, что хотел сказать в начале. Самое время сказать такому зануде: "Bitte nicht im Klein-klein verstricken!".

Это пустяки!

Бесконечные словесные эскапады зануд в Германии прокомментируют коротко: "Это мелочь, пустяк!". Если звучит фраза "Das ist doch Kleinkram", то значит, что наш собеседник излишне углубился во второстепенные детали. Ему действительно пора научиться концентрироваться на главном!

Не по-маленьку, а на полную!

"Nicht kleckern, sondern klotzen!" - это выражение сегодня используется редко, но исключительно в позитивном смысле. Так, немец, если чем-то себя побаловал, да еще на всю катушку и ни в чем не себе отказывая, может пожать плечами и сказать: "Не мелко, а на полную!".

Жить на широкую ногу

"Auf großem Fuß leben" - так говорят немцы о людях, которые разбрасываются деньгами. Считается, что выражение возникло в далекие времена Генриха Плантагенета, герцога Анжуйского (1132-1189 гг.), который носил обувь огромного размера из-за нароста на одной ноге. Такая непрактичная обувь вошла в моду среди знати той эпохи, которая могла себе позволить жить на широкую ногу.

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