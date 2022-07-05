 Урок немецкого: когда в Германии вспоминают другие страны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.07.2022

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Культура и стиль жизни

Урок немецкого: когда в Германии вспоминают другие страны

Жить за шведскими гардинами или, лучше, как бог во Франции? DW знакомит с немецкими выражениями, которые помогают расширить кругозор.

Жить как бог во Франции для немцев означает жить припеваючи

Фразеологизмы обогащают нашу речь, а в сочетании с географией еще и расширяют границы. В немецком языке нередко вспоминают о представителях других национальностей. Приводим несколько примеров и объясняем значение, а также происхождение.

Как бог во Франции

Тот, кто, буквально, живет как бог во Франции, не знает забот и лишений. Живет как у Христа за пазухой, припеваючи. Это немецкое выражение возникло в 18-м веке как намек на образ жизни французских священнослужителей. Они находились на вершине сословной иерархии и пользовались многими привилегиями.

Китайский император и китайская грамота

Слышите утверждение, которое звучит совершенно неправдоподобно, и хотите дать спонтанный ироничный ответ? Обратитесь к Поднебесной. "Und ich bin der Kaiser von China", - говорят немцы. "Ну если так, то я китайский император", - заявляя подобное, вы противопоставляете услышанному нечто столь же невообразимое.

Китайский император

О китайцах немцы вспоминают и тогда, когда говорят о чем-то сложном и непонятном. "Das ist wie Chinesisch für mich" - "Для меня это китайская грамота". Следующий уровень сложности - Fachchinesisch - "китайский для специалистов". Такими обывателю могут показаться, например, профессиональные термины или язык юристов. 

Богемские деревни

Непонятную тарабарщину в немецком языке до сих пор называют и "богемскими деревнями". "Das sind für mich böhmische Dörfer". В Средневековье на окраине исторической области Богемия говорили по-немецки, язык и названия местечек в глубине были чешскими. Поэтому проезжим немцам они казались чуждыми и непонятными.

Испанские порядки

Что-то странное, диковинное, неладное, даже немного жутковатое на языке немецких фразеологизмов связано с испанцами. "Das kommt mir spanisch vor" - буквально "Мне это кажется испанским". Пришло это выражение из 16-го века, когда король Испании Карл V стал германским императором и начал навязывать немцам свои испанские порядки.

Шведские гардины и старый швед

Негативное значение и у фразеологизма "Hinter schwedischen Gardinen". В таком положении вряд ли кто-то хочет оказаться. Сталь из Швеции когда-то считалась особенно качественной и стабильной. Именно поэтому ее часто использовали при изготовлении тюремных решеток. Находиться "за шведскими гардинами" - загреметь на нары.

Тюрьма

"Старым шведом" немцы называют хорошего знакомого. Аlter Schwede - старина, дружище. По одной из версий, корни этого выражения уходят в 19-й век. После Тридцатилетней войны курфюрст Фридрих Вильгельм I Бранденбургский набирал в свою армию опытных проверенных шведских солдат в качестве инструкторов. Аlter Schwede - не только выражение доверия, но и удивления при условии, что оно не обращено к конкретному человеку: "Мать честная!". Если же имеется в виду определенная персона, то оно передает возмущение: "Ну и дела! Мама дорогая! "

Совы и Афины

Ехать в Тулу со своим самоваром - тоже самое, что в лес дрова возить или сов в Афины. Eulen nach Athen tragen - делать что-то бесполезное, то, что другие и без вас делают уже давно и хорошо. Сова - символ богини Афины и города Афин. Ее можно увидеть не только на древних амфорах, но и на греческой монете евро.

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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