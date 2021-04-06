 Вокзал, шланг, рифма: немецкие идиомы на крайний случай | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.12.2021

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Культура и стиль жизни

Вокзал, шланг, рифма: немецкие идиомы на крайний случай

Что говорят немцы, выражая свою растерянность? DW объясняет происхождение немецких идиом.

  • Мужчина смотрит на табло на вокзале

    Немецкие идиомы

    Nur Bahnhof verstehen

    Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.

  • Собака породы такса обнюхивает садовый шланг

    Немецкие идиомы

    Auf dem Schlauch stehen

    "Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.

  • Мужчина на карнавале в дощечкой на голове

    Немецкие идиомы

    Brett vor dem Kopf

    Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.

  • Буквы

    Немецкие идиомы

    Keinen Reim machen

    Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".

  • Лес

    Немецкие идиомы

    Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

    Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.

  • Надпись на латинском языке на камне

    Немецкие идиомы

    Mit dem Latein am Ende

    Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


  • Мужчина смотрит на табло на вокзале

    Немецкие идиомы

    Nur Bahnhof verstehen

    Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.

  • Собака породы такса обнюхивает садовый шланг

    Немецкие идиомы

    Auf dem Schlauch stehen

    "Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.

  • Мужчина на карнавале в дощечкой на голове

    Немецкие идиомы

    Brett vor dem Kopf

    Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.

  • Буквы

    Немецкие идиомы

    Keinen Reim machen

    Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".

  • Лес

    Немецкие идиомы

    Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

    Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.

  • Надпись на латинском языке на камне

    Немецкие идиомы

    Mit dem Latein am Ende

    Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


Смотрите также:

  • Немецкие поговорки о счастье

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    Народ короче

    "Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen ("Если человек счастлив, не надо хотеть быть еще счастливее"), - это выражение приписывают известному немецкому писателю XIX века Теодору Фонтане. Русская народная мудрость звучит лаконичней: "От добра добра не ищут".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Деление и умножение

    В русском языке тоже есть аналог пословицы "Geteilte Freude ist doppelte Freude" - "Радость на двоих - две радости". Только в русском, в отличие от немецкого, у нее существует еще и первая половина - не менее важная: "Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Хрупкий волк

    Рифмованная присказка "Glück und Glas, wie leicht bricht das" буквально означает: "Счастье и стекло бьются легко", - и говорит о том, как недолговечно, непрочно, хрупко счастье. В русском языке у этой поговорки несколько аналогов. Например, такой: "Счастье - что волк, обманет и в лес убежит".

  • Немецкие поговорки про счастье

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    Шиллер и Грибоедов

    "Dem Glücklichen schlägt keine Stunde", - это крылатое выражение известно чуть ли не каждому школьнику. Оно означает буквально: "Счастливые часов не наблюдают". Мы знаем его из комедии Грибоедова "Горе от ума", немцы - из драмы Фридриха Шиллера "Пикколомини", написанной на четверть века раньше.

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Мать и мачеха

    "Для кого-то - радость, а для другого - страдание", - так переводится немецкая поговорка "Das einen Freud, des anderen Leid". Чаще всего используется тогда, когда одна и та же ситуация кому-то приносит удачу, но для другого означает крах. "Кому счастье мать, а кому - мачеха", - гласит русский аналог.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Апрельская погода

    "Das Glück ist wie Aprilwetter", - буквально: "Счастье, как погода в апреле". То есть так же изменчиво.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дуракам везет

    Именно так переводится немецкое выражение "Mehr Glück als Verstand" (буквально: "Больше счастья, чем соображения"). Произносится, как и русское, с оттенком некоторой зависти. И действительно: для счастья ум не обязателен.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Кузнец и счастье

    "Jeder ist seines Glückes Schmied", - это выражение знали еще древние римляне. Из латинского оно перешло в очень многие языки, в том числе и в русский: "Каждый - сам кузнец своего счастья". Кстати, подкова и у немцев - талисман, который приносит удачу.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дома лучше

    В буквальном переводе немецкая поговорка "Trautes Heim, Glück allein" означает следующее: "Родной дом - сам по себе счастье". То есть примерно то же, что русское выражение: "В гостях хорошо, а дома лучше". Или английское: "Мой дом - моя крепость".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Счастливый гриб

    "Glückspilz", - так немцы называют счастливчиков. Glück по-немецки "счастье", но причем здесь "Pilz" - "гриб"? Счастливый гриб? Бессмыслица. Оказывается, это происходит от английского "mushroom", что раньше означало и "гриб", и "выскочка". В немецком языке тоже имело поначалу негативное значение, но оно давно забыто, так что сегодня его русский аналог - "В рубашке родился".

    Автор: Луиза Шефер, Ефим Шуман


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