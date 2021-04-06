Вокзал, шланг, рифма: немецкие идиомы на крайний случай

Немецкие идиомы

Nur Bahnhof verstehen

Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.