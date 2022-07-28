Супермозг Яник - вундеркинд из Германии

Фотография Яника Кляйбринка (Yanik Kleibrink) на сайте Института математики Университета имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне (Goethe Univetsität Frankfurt am Main) привлекает внимание. С широкой улыбкой научный сотрудник математического факультета сразу выделается - он очень молод, и его возраст явно существенно ниже среднего возраста работников кафедры!

Бакалавр, магистр и теперь - диссертация

И все же имя Яника в списке сотрудников одного из ведущих профильных институтов - далеко не случайность. Янику действительно всего 18 лет, и он не просто научный сотрудник, но и аспирант! О чем с гордостью на своей странице в конце июля сообщил Университет имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне: "Что делает его действительно особенным? Так это дипломы бакалавра и магистра математики, которые он смог получить к своим 17 годам - в дополнение к немецкому аттестату зрелости (Abitur)".

Историю Яника тут же подхватили ведущие немецкие СМИ, назвав его "выдающимся талантом в математике", "супермозгом" и "самым молодым аспирантом". Юный математик закончил школу и одновременно получил сразу два диплома - бакалавра и магистра. В возрасте 12 лет Яник начал учебу во Франкфуртском университете, и все это - параллельно со школой. Такая возможность предусмотрена немецким законом о высшем образовании - для развития и поддержки особо одаренных детей. Любопытно, что несколько лет Яник проучился в США, куда его отец переехал с семьей по работе. Именно американская система образования дала возможность Янику посещать все доступные курсы по математике - вне зависимости от его возраста. В результате, когда Яник вернулся в Германию, оказалось, что в свои 12 лет он уже прошел всю программу средней школы. Именно это побудило родителей искать для сына новые возможности. И Университет имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне оказался идеальным местом.

Один из самых юных студентов Германии

Математика для Яника - не просто наука, а увлекательнейшее занятие. Тягу к цифрам и вычислениями Яник ощутил еще в начальной школе. Когда молодой человек рассказывает о своем любимом предмете, сразу становится ясно, что любовь к математике для него - на всю жизнь. Оказавшись самым младшим студентом в аудитории, Яник совсем не растерялся. "Возраст в математике - вторичный вопрос, главное здесь - работа в команде", - говорит молодой человек. По данным немецкого онлайн-портала Statista, в Германии примерно 200 студентов в возрасте 17 лет. Яник - один из самых юных.

До сих пор самым выдающимся юным талантом в области математики считался Петер Шольце (Peter Scholze), который в 2012 году стал профессором Боннского университета в 24 года. О своих планах на будущее Яник пока говорит довольно скромно, самое главное, чтобы "оно было связано с математикой". В свободное от вычислений время Яник любит плавать и играть в теннис.

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