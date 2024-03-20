Сын убитого ФСБ белоруса о слежке за отцом

Белорусского активиста Николая Алексеева, убитого ФСБ при задержании в Карелии, похоронили в России. В день похорон его младшему ребенку исполнилось девять месяцев. DW поговорила с одним из его сыновей.

Белорусского активиста Николая Алексеева, застреленного в Карелии при задержании ФСБ, похоронили в России 16 марта. Российские спецслужбы около месяца следили за мужчиной, утверждает в разговоре с DW его сын, попросивший не называть свое имя. По его словам, последние пару лет Алексеев жил в России, потому что в Беларуси его обвинили в "оскорблении Лукашенко" и объявили в розыск.

"С отцом общался буквально за несколько дней до его убийства. В последнее время он искал возможность выехать за границу, так как с прошлого года РФ и РБ объединили розыскные списки", - рассказал собеседник. Он предполагает, что это и стало причиной интереса к его отцу российских спецслужб.

49-летний Николай Алексеев был застрелен 6 марта сотрудниками ФСБ в Олонецком районе республики Карелия. По официальной версии, мужчину собирались задержать по уголовному делу "о подготовке к теракту", но он оказал сопротивление и был убит в ходе "боестолкновения". В российской спецслужбе также заявили, что Алексеев был членом полка Кастуся Калиновского (ПКК) и собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

"На видео ФСБ нет ни лиц, ни голоса подозреваемого"

Сын Алексеева обращает внимание, что уголовное дело "о подготовке к теракту" в отношении его отца было заведено в день его гибели, 6 марта. Он называет официальную версию ФСБ "цирком, устроенным накануне выборов". "Это же так банально: смотрите, люди, кругом террористы и враги, сплачивайтесь вокруг лидера", - считает он. Мужчина отмечает, что на видео "ликвидации белоруса", распространенном ФСБ, нет "ни лиц, ни голоса подозреваемого": "Побегали, покричали в пустоту, постреляли по стенам, кадр с телом. Особенно в глаза бросилось: белый свитер, светлый бетон вокруг, а крови нет. От пулевых (ранений. - Ред.) ее всегда много".

Ранее, в комментарии порталу "Зеркало" представители объединения бывших силовиков Беларуси BELPOL заявили, что ролик ФСБ "имеет явно постановочный характер". Они также предположили, что видео снято "уже после убийства Алексеева (если он был убит на самом деле)".

Алексеев работал в 30 км от официального места смерти

По официальной версии, белоруса застрелили около пяти вечера 6 марта. Сын Алексеева утверждает, что отец перестал выходить на связь в 10.48. "От базы отдыха, где он работал, до официального места смерти - около 30 км. То есть, по версии ФСБ, он шел на якобы "задание" с выключенным телефоном 30 километров зимой с 11 до 17 часов", - говорит молодой человек.

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Собеседник DW признается, что знал и разделял политические взгляды своего отца, который поддержал протесты в Беларуси в 2020 году и выступал против войны в Украине. Он утверждает, что Алексеев не был сторонником силовых методов. "Он выступал за исключительно мирный протест. Он был глубоко верующим человеком: в храм ходил, исповедовался, молился. Оружие и, тем более, теракты были просто чем-то невозможным", - добавляет сын активиста. На вопрос DW, был ли связан он либо его отец с полком Калиновского, собеседник ответил: "Я лично с ПКК не связан". Ранее с вопросом об Алексееве мы также обращались в полк Калиновского. "Не комментируем этот случай", - заявили в пресс-службе ПКК.

