Белоруса убили при задержании в России. Что известно?

В России при задержании был убит белорусский активист Николай Алексеев. По версии ФСБ РФ, его собирались задержать по уголовному делу "о подготовке к теракту". Кем был Алексеев и что известно о случившемся?

Белорус Николай Алексеев был убит 6 марта в Олонецком районе республики Карелия в России. По официальной версии РФ, мужчину собирались задержать по уголовному делу "о подготовке к теракту", но он оказал сопротивление и был убит сотрудниками ФСБ РФ. Следствие считает, что Алексеев собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

Что известно об этом и других случаях, когда белорусов обвиняли в подготовке или совершении "диверсий" и "терактов" в РФ?

Алексеев участвовал в протестах 2020 года

49-летний белорус Николай Алексеев родился в Витебске, там окончил ПТУ, затем - филфак Белорусского государственного педагогического университета, жил в Минске. По публикациям в соцсетях можно предположить, что минимум до июля 2021 года Алексеев работал инструктором по йоге в одном из минских спортивных клубов. Когда мужчина переехал в Россию, точно не известно. "Года два назад писал, когда перебрался жить сюда, ближе к Питеру, но мы так ни разу и не встретились", - рассказала DW одна из знакомых белоруса.

У Алексеева четверо детей. Изданию "Наша ніва" удалось связаться с его старшим сыном, который подтвердил смерть отца. "Папа был замечательным человеком. Он не мог ни в кого стрелять. Он был глубоким верующим, постоянно молился. Мы с ним вместе ходили в храм", - рассказал сын убитого. Также, по его словам, в последнее время Алексеев работал вахтовым методом. То, что в последнее время Алексеев "серьезно занялся поисками Бога" подтвердил DW и один из его давних друзей. "Мы очень дружили в студенческие годы, для меня это (смерть Алексеева. - Ред.) полный шок. Последнее время общались редко. Он с головой ушел в православие", - рассказал мужчина.

Николай Алексеев участвовал в белорусских протестах 2020 года. На его страницах в соцсетях - фото с маршей в Минске, посты о политической ситуации в РБ, белорусских политзаключенных и погибших активистах Романе Бондаренко и Андрее Зельцере. Последняя публикация Алексеева в Instagram за 14 марта 2022 года посвящена белорусским добровольцам, погибшим в Украине.

Последний пост Николая Алексеева в "Вконтакте" - 24 февраля 2024 года - о второй годовщине войны в Украине. Также в аккаунте Алексеева "Вконтакте" - посты о предстоящих выборах в РФ, смерти Алексея Навального, критика РПЦ.

Был в базе розыска МВД России

Как утверждается в пресс-релизе ФСБ РФ, Алексеев якобы был завербован украинскими спецслужбами для организации террористического акта, а также он был бойцом "Полка Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

Информации и об уголовном преследовании Алексеева в Беларуси нет, но сведения о нем DW обнаружила в базе розыска МВД России, опубликованной ранее изданием "Медиазона". В карточке указан год рождения - 1974 и его национальность "белорус".

С вопросом об Алексееве мы также обратились в Полк Кастуся Калиновского. "Не комментируем этот случай", - заявили в пресс-службе ПКК.

Николая Алексеева, по версии ФСБ, собирались задержать в рамках уголовного дела "о подготовке теракта" (ч. 1 арт. 30 ч. 1 арт. 205 УК РФ), которое было заведено в тот же день. Белорус якобы оказал сопротивление при задержании и был убит. "При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован", - сообщили в ФСБ.

По заявлению спецслужб, Алексеев собирался подорвать администрацию в городе Олонец. На месте происшествия была обнаружена бомба, пистолет и патроны. Позже ФСБ передала российским СМИ видео операции по ликвидации белоруса.

Ролик начинается с кадров, снятых с дрона, на которых видно заброшенное здание. В него вначале входит человек с небольшим рюкзаком, затем подъезжает микроавтобус. После монтажной склейки бойцы спецподразделения ФСБ начинают штурм здания. Внутри здания темно, его освещают фонарями, затем раздаются выстрелы.

В комментарии порталу "Зеркало" специалисты объединения бывших силовиков Беларуси BELPOL заявили, что ролик "имеет явно постановочный характер". Они также предположили, что видео "снято уже после убийства Алексеева (если он был убит на самом деле)". Бывшие белорусские силовики считают, что действия сотрудников ФСБ "не соответствуют применяемым тактикам захвата объектов людьми, которые могут быть вооружены". Кроме того, по их словам "террориста" должны были задерживать живым, чтобы "получить от него информацию об объектах "террористических посягательств", организаторах и заказчиках акции, каналах приобретения оружия и т.д. "Николай Алексеев был убит при иных обстоятельствах (если его смерть - не инсценировка)", - делают вывод эксперты BELPOL.

Не единственный белорус, которого обвиняют в терактах в РФ

Это не единственный случай, когда российские спецслужбы обвиняют граждан РБ в планировании либо совершении "диверсий" или "терактов" в РФ по заказу Украины. 12 февраля 2024 года ФСБ сообщила о задержании гражданина Беларуси в Воронеже. Утверждается, что он якобы проводил диверсии для украинской разведки и причастен к поджогу подстанции в Туле.

Человек в наручниках, задержанный российской ФСБ Фото: FSB/dpa/picture alliance

О задержанном сообщается, что он гражданин РБ 1998 года рождения, был ранее судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых или горючих веществ. Якобы он, как утверждают российские силовики, по заданию украинских спецслужб за деньги должен был совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры России. Говорится, что он поджег тяговую электроподстанцию "Тульских городских электросетей", а затем поехал в Воронеж для поджога трансформаторной электроподстанции и насосной станции. У задержанного изъяли телефон с "перепиской с куратором" и "три готовые к использованию зажигательные смеси". По уголовному делу по статье за "диверсию" (ч. 1 ст. 281 УК РФ) белорусу грозит до 20 лет лишение свободы.

7 декабря 2023 года ФСБ сообщила о задержании в Омской области гражданина Беларуси, якобы причастного к подрыву 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. На видео допроса, опубликованном ФСБ, белорусские СМИ опознали 52-летнего Сергея Еремеева. Еремеев - бывший работник завода "Нафтан" (Новополоцк, Витебской области), в 2020 году он присоединился к общенациональной забастовке.

"По заданию украинских спецслужб"?

Еремеев, по версии ФСБ, привез взрывчатку из Беларуси на Дальний Восток и установил ее на вагоны двух поездов с нефтепродуктами. Действовал он якобы по заданию другого белоруса, живущего в Литве и связанного с украинским спецслужбами. В суде Еремеев признал вину и заявил, что хотел парализовать движение на железной дороге и помешать перевозке военных грузов. В начале марта белорусским правозащитникам удалось узнать, что Сергея Еремеева содержат в СИЗО "Лефортово" в Москве.

9 января 2024 года в Москве за диверсию в железнодорожном депо Орехово-Зуево начали судить двух белорусов: 19-летнего Кирилла Басько и 20-летнего Артема Брестского. По версии обвинения, 22 декабря 2022 года они подожгли кабину электровоза ВЛ10. Как утверждается, они это сделали по заданию СБУ, которое получили от некого Юрия в одном из телеграм-каналов. За поджог им якобы обещали 65 тысяч рублей.

Как выяснила "Медиазона", Басько и Брестского задержали 27 декабря 2022 года, вначале на них составили протоколы о мелком хулиганстве за брань в общественном месте и присудили штрафы. Позже их арестовали по уголовному делу о намеренной порче имущества, которое затем переквалифицировали в диверсию (пункт "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Оба белоруса признали свою вину и начали сотрудничать со следствием.

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