В Карелии сотрудники ФСБ застрелили активиста из Беларуси

В Олонецком районе республики Карелия сотрудники ФСБ России застрелили 49-летнего оппозиционного активиста из Беларуси Николая Алексеева в среду, 6 марта. Об этом сообщает telegram-канал ASTRA в четверг, 7 марта. Об убийстве активиста также пишет новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, в ходе задержания Николай Алексеев открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам российских спецслужб и был убит "в ходе боестолкновения". ФСБ также утверждает, что белорус по заданию спецслужб Украины собирался подорвать одно из зданий администрации в городе Олонец. Кроме того, в российской спецслужбе заявили, что Алексеев находился в межгосударственном розыске в связи с тем, что был членом "Полка имени Кастуся Калиновского" - отряда белорусских добровольцев, которые воюют против России на стороне Украины.



Как сообщает ASTRA, Николай Алексеев активно выступал против правителя Беларуси Александра Лукашенко, публиковал фото с массовых протестов в Беларуси в 2020 году, а также размещал в соцсетях посты о нарушениях прав человека в стране.

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