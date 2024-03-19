"Не мешать Лукашенко". Для чего в Беларуси утверждают ВНС?

В Беларуси началось формирование Всебелорусского народного собрания. DW расказывает, кто войдет в состав нового конституционного органа и почему он не станет "почетной пенсией" для Лукашенко, как задумывалось раньше.

"Это 7-ой созыв, но он особенный. Он - конституционный", - заявил Александр Лукашенко на совещании о подготовке к проведению Всебелорусского народного собрания (ВНС). Выдвижение кандидатов в новый конституционный орган уже началось и продлится до 31 марта, а 24-25 апреля, как сообщил премьер-министр Роман Головченко, состоится первое заседание ВНС.

Первоначально предполагалось, что ВНС будет использован для транзита власти в Беларуси как почетная пенсия Лукашенко. Согласно новой Конституции, ВНС получает довольно серьезные полномочия, перенимая часть функций президента и других органов власти. К ним относятся инициирование изменений в Конституцию, рассмотрение вопроса о легитимности выборов, объявление чрезвычайного положения и даже смещения президента. Как идет выдвижение кандидатов в ВНС и какую роль отведет ему Лукашенко, который не собирается уходить?

Народ в формировании ВНС участия не принимает

Хотя в названии органа есть слово "всенародный", народ не участвует в формировании ВНС даже номинально, говорит политический аналитик информационного агентства "Позірк" Александр Класковский. "Если на прошедших в феврале выборах (депутатов парламента и местных советов - Ред.), хотя там тоже все было заранее понятно, люди все-таки шли на участки и опускали в урны бюллетени - тем самым ритуал был соблюден, - то ВНС формируется на междусобойчиках номенклатуры", - отмечает эксперт.

Всего в ВНС должно быть 1200 кандидатов, треть из них - депутаты разных уровней. Формирование состава собрания не случайно началось сразу же после Единого дня голосования 25 февраля - новые депутаты Палаты представителей автоматически становятся делегатами ВНС. Также в орган сразу же попадут члены Совета Республики, которых в скором времени должны назначить. Депутаты местных советов, получившие мандаты во время выборов 25 февраля, также должны выбрать своих представителей в качестве делегатов ВНС.

Всебелорусское собрание в 2021 году Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

Вторая треть делегатов ВНС - это белорусские чиновники высшего звена, в числе которых - Александр Лукашенко, представители исполнительной и судебной власти. Оставшаяся треть - так называемое "гражданское общество". Минюст уже определил, что делегировать своих представителей в состав ВНС имеют право пять общественных объединений: "Белая Русь", БРСМ, Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусское общественное объединение ветеранов.

"Если говорить метафорически, то система окукливается. Народ стал лишним. Народ, который в 2020 году потребовал честных выборов, пугает и раздражает Лукашенко. Поэтому он стремится этот новый орган с колоссальными полномочиями по новой Конституции оградить даже от косвенного влияния народного волеизъявления", - комментируетпринцип формирования ВНС Класковский.

ВНС - "пятое колесо" в системе власти

Когда только начались разговоры о конституционной реформе, после которой ВНС и обрел статус конституционного органа, многие считали, что на изменениях в основном законе настаивала Россия, чтобы таким образом обеспечить транзит власти в Беларуси. Предполагалось, что Лукашенко займет пост председателя ВНС и будут организованы досрочные президентские выборы - такую возможность не исключал и сам Лукашенко.

"Однако ситуация изменилась, он смог зацементировать общество и вернуть контроль в государстве репрессивными методами. И ему больше не нужен этот транзит", - говорит аналитик Народного антикризисного управления Артем Брухан. По его словам, теперь ВНС для Лукашенко стал "пятой ногой у собаки" - он совсем не понимает, зачем создавать такую систему, при этом договоренность надо было выполнить.

О непонимании Лукашенко роли ВНС в политической системе Беларуси, по словам Брухана, свидетельствует также фраза "ВНС должно найти свое место, но не мешать президенту". "То есть орган создан, но Лукашенко до сих пор рассуждает о его сущности. Сейчас транзит не планирует, но, возможно, собирается использовать его в будущем. Хотя я не удивлюсь, если он потом вообще уберет ВНС из конституции", - рассуждает Артем Брухан.

Класковский, в свою очередь, отмечает, что сейчас вопрос транзита перестал быть актуальным из-за репрессий в стране и начала полномасштабной войны в Украине, из-за которой Путину стало незачем менять Лукашенко. Кроме того, сам Лукашенко, посмотрев на опыт транзита в Казахстане, вряд ли захочет так экспериментировать.

Широкие полномочия ВНС создают проблему двоевластия

С учетом того, что конституция дает ВНС "термоядерные полномочия", как выразился Класковский, это потенциально создает проблему двоевластия и конкуренции с функциями президента. "Как опытный человек, Лукашенко прекрасно понимает, что в государстве не может быть две власти. Он своими руками создал систему двоевластия, и поэтому переживает, какой из центров будет перетягивать на себя влияние в номенклатуре", - считает Брухан.

По словам обоих аналитиков, эту дилемму Лукашенко собирается решать "в своем духе": он сядет еще и в кресло председателя ВНС, что позволяет конституция, и будет удерживать обе должности.

"Если представить себе, что Лукашенко по какой-то причине не сможет исполнять свои обязанности, то ВНС действительно может стать инструментом борьбы за власть как орган с широкими полномочиями. Лукашенко чувствует эту опасность, но пока отгоняет от себя эти мысли, надеясь на свой физический ресурс и переизбрание в 2025 году", - говорит Класковский.

ВНС, как и съезды КПСС - не место для дискуссий

Впрочем, задача найти ВНС место в системе власти в Беларуси с учетом всех обстоятельств стоит и перед чиновниками. Так, например, гендиректор Нацбиблиотеки Вадим Гигин предложил закрепить основные положения идеологии белорусского государства на ВНС. Впрочем, Александр Класковский не считает, что у ВНС будет какая-то особая, уникальная роль и функции.

Политический аналитик Александр Класковский Фото: privat

"Выглядит так, что они просто вписали в Конституцию этот орган с большими полномочиями и теперь ломают голову, что с ним делать. Отсюда и эти разговоры про утверждение на ВНС государственной идеологии. Абсолютно понятно, что при нынешнем составе лоялистов и преданных вождю людей довольно глупо ожидать каких-то дискуссий и альтернативных мнений. Все дружно поднимут руки, как на съездах КПСС", - считает аналитик.

Демократические силы Беларуси, которые уже назвали ВНС недемократичсеким органом для закрепления незаконной власти Лукашенко, должны готовиться к следующей электоральной кампании -президентским выборам в 2025 году, говорит Брухан. "Нужно не дать режиму провести следующую кампанию спокойно и без проблем, как он запланировал. Ведь тишина для диктатуры - это лучшая среда".

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