  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

Лукашенко в 2025 году будет баллотироваться в президенты

Даниил Сотников
25 февраля 2024 г.

Правитель Беларуси, находящийся у власти почти 30 лет, решил баллотироваться на восьмой срок.

https://p.dw.com/p/4crCw
Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Правитель Беларуси Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты на выборах в 2025 году. В воскресенье, 25 февраля, на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы . По его словам, чем сильнее Запад будет "напрягать" белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы". "Нигде в мире открытых честных выборов как в Беларуси - нет, у нас это праздник", - сказал правитель страны. и будет баллотироваться уже на восьмой срок подряд

Лукашенко находится у власти в Беларуси почти 30 лет. Накануне прошлых президентских выборов в 2020 году против его оппонентов были заведены уголовные дела. В частности, участники избирательной кампании Сергей Тихановский и Виктор Бабарико до сих пор находятся в заключении. После голосования и в стране прошли массовые протесты, которые власти жестоко подавили, а связанные с теми протестами репрессии продолжаются в стране до сих пор.

Сам Лукашенко объявил, что набрал более 80% голосов и объявил себя президентом страны. Десятки западных стран не признали его таковым, некоторые призвали провести повторные выборы.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: сценарий Лукашенко и стратегия демсил

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Светлана Алексиевич

У писательницы Светланы Алексиевич угрожают отнять квартиру

У писательницы Светланы Алексиевич угрожают отнять квартиру

Ведущие белорусского гостелевидения в эфире заявили, что квартира Алексиевич идеально подошла бы для сотрудника ОМОНа и его семьи.
Политика20 декабря 2023 г.