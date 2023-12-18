Бабарико и Тихановский думали, как не подвести людей

Наталья Мацкевич 27 лет была адвокатом. Она вела сложные резонансные дела и защищала многих политзаключенных. В 2020-м ее клиентами стали Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, - и это были самые сложные процессы. Во время суда по делу Тихановского власти лишили ее лицензии. В 2023-м она стала "Правозащитником года". В интервью DW Наталья рассказала, были ли у нее сомнения, защищать ли оппонентов Лукашенко, как силовики объясняют себе пытки над заключенными и почему режим так ополчился против адвокатов.

DW: Наталья, были ли у вас сомнения, стоит ли браться за дело Тихановского и Бабарико? Ведь вы ранее уже защищали политзаключенных и чуть не потеряли за это лицензию.

Наталья Мацкевич: Нет, я не сомневалась. Это профессиональное отношение: мне было важно и интересно вести такие дела - о правах человека, это соответствуют моей компетенции. Я много лет этому посвятила, поэтому было бы странно не использовать свой опыт и знания. Хотя давление чувствовалось сразу. И я понимала, что по адвокатам тоже пройдутся, скорее всего, я больше не смогу работать.

- Как Бабарико переживал заключение? Чувствовал ли он поддержку? Ведь часто акции протеста проходили рядом с СИЗО КГБ, где его содержали.

- Он принимал ситуацию, как есть. Входя в избирательную кампанию, он допускал, что какое-то время может провести в заключении по опыту предыдущих кандидатов в президенты. Но вряд ли кто-то предполагал, что расправа будет такой жестокой (Бабарико получил 14 лет лишения свободы. - Ред.).

Что касается поддержки, он знал, что происходит в стране, адвокаты могли приносить ему распечатки с новостями. Но акции протеста он не слышал, СИЗО расположено так, что звук с улицы не доходит.

Виктор Дмитриевич чувствовал ответственность за людей, ведь полмиллиона избирателей поставили за него свою подпись. Он уже не принадлежал себе и своим сомнениям, потому что думал о тех, кто на свободе, как их не подвести. Такая же позиция была и Сергея Тихановского.

- Тихановский вскоре после задержания оказался в одиночной камере. Как он переживал заключение, откуда брал силы, чтобы адекватно воспринимать происходящее?

- Тихановский знает, чем себя занять, и он был в курсе того, что происходит. До суда к нему три раза в неделю приходил адвокат. Мы подробно обсуждали происходящее. И это естественно, потому что все события были связаны с его женой. Кроме того, он много читал и писал. Думаю, его сила в надежде.

До выборов мы рассчитывали, что уголовное дело может быть прекращено, настолько невнятным было обвинение. Но после 9 августа появились новые статьи: все, что произошло после выборов, назвали тяжкими последствиями деятельности Тихановского. Конечно, факты не совпадали с выводами. И оспаривать это на юридическом языке было непросто. Когда дело дошло до суда, стало понятно, что приговор будет в пределах 20 лет. Но все равно была вера, что столько Сергей сидеть не будет. У меня она есть до сих пор (по итогам двух судов Тихановский получил 19,5 лет заключения. - Ред.).

- Как вы считаете, нынешняя жестокость силовиков - новое явление? Или как адвокат вы и раньше это видели?

- Определенная жестокость в политически мотивированных делах действительно присутствовала. Адвокаты, правозащитники и журналисты пытались рассказать об этом обществу, но это не касалось большинства, поэтому не вызывало резонанс. Сейчас слишком много людей подвергаются произвольным задержаниям, бесчеловечному обращению, несправедливому суду. И кажется, это новые практики. На самом деле все это уже было в Беларуси, просто сейчас происходит в большем масштабе, в том числе из-за безнаказанности силовиков.

- Почему силовикам важно даже пытки преподнести как законное действие?

- Чтобы работать в такой системе, нужно обладать как минимум двумя качествами. Первое - беспрекословно выполнять то, что тебе говорят, а иногда даже то, что от тебя просто ожидают. Я не думаю, что по каждому политзаключенному приходит точное распоряжение, когда его посадить в ШИЗО.

Второе - нужно договориться с самим собой, иначе можно не выдержать ментально. Каждый человек хочет быть хорошим хотя бы для себя и своей семьи. Поэтому им так важно повторять: "Все по закону", "Мы хорошие - вы плохие, поэтому с вами можно так поступать".

- Белорусы больше не могут подавать жалобы в Комитет по правам человека ООН. Но можно ли это назвать потерей, учитывая слабое влияние организации на режим?

- К ООН предъявляются завышенные ожидания, но нужно понимать, что международные механизмы - это не инструмент перемен. Никто не обещал, что Комитет по правам человека приедет в Беларусь, отменит приговоры и освободит политзаключенных. У него другая задача - рассмотреть правовой спор и принять окончательное юридическое решение. И принятые со временем решения КПЧ по жалобам покажут масштаб происходящего в Беларуси. Это фактически международная экспертиза, которую мы потеряли.

Но остались и другие механизмы - спецпроцедуры, предоставление периодических докладов, от которых нельзя отказаться, поэтому ООН и дальше будет оценивать, как Беларусь исполняет международные обязательства в области прав человека.

- Почему власти решили так жестоко расправиться с адвокатами? Их не просто лишают лицензии, но задерживают, дают уголовные сроки.

- Государство использовало акт устрашения, чтобы предостеречь других адвокатов, например, давать комментарии журналистам или сообщать, кто расследует уголовное дело. И надо сказать, эта задача выполнена.

Что касается административных задержаний, в какой-то момент власти поняли, что так проще лишить адвоката права на профессию: сегодня его задержали - завтра он уже не может работать. И я боюсь, такие методы могут использовать не только против защитников по так называемым политическим делам, а просто против любого адвоката, который выигрывает гражданское дело против государственной организации.

- Как вы считаете, мы уже достигли правового дна? Или власти еще могут неприятно удивить белорусов?

- Мне вспоминается анекдот. Пессимист говорит: "Хуже не может быть", а оптимист ему отвечает: "Может-может". К сожалению, пока я не вижу сигналов от государства, что ситуация с правами человека в Беларуси будет улучшаться.

Смотрите также: