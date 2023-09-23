В ООН заявили о массовых нарушениях прав человека в Беларуси

В ООН заслушали доклад по ситуации с правами человека в Беларуси. Авторы доклада отметили систематические репрессии против гражданского общества, произвольные задержания тысяч людей, пытки и смерти в белорусских тюрьмах.

Обновленный доклад по ситуации с правами человека в Беларуси заслушали в пятницу, 22 сентября, в Женеве в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Авторы доклада отметили систематическое давление на гражданское общество, задержания тысяч людей по сфабрикованным обвинениям, пытки и смерти в белорусских тюрьмах.

Представлявшая документ заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф отметила "кампанию насилия и репрессий", которую власти РБ развернули против оппозиционных активистов, журналистов и деятелей культуры, критикующих правительство. По словам Аль-Нашиф, с 2020 года в Беларуси более 3750 человек были осуждены в результате судебных процессов, в которых "правовые процедуры и право на справедливое судебное разбирательство практически не учитывались".

В ООН раскритиковали изменения в законодательстве Беларуси о гражданстве

В офисе верховного комиссара ООН по правам человека, кроме того, раскритиковали недавние изменения в законодательстве Беларуси, которые позволили властям страны лишать гражданства РБ белорусов, осужденных за "экстремизм", а также проживающих за пределами страны. В ООН указали на то, что такие законодательные инновации создают "опасность появления лиц без гражданства" и "большое пространство для злоупотреблений".

С трибуны Совета также прозвучал призыв к государствам расследовать дела, подпадающие под универсальную юрисдикцию, чтобы обеспечить ответственность тех, кто нарушил права человека.

Советница Тихановской: Нарушения прав человека в РБ - в центре внимания мирового сообщества

В заседании принимала участие советница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по правовым вопросам Кристина Рихтер, которая заявила : "Такие слушания проводятся практически на каждой сессии Совета по правам человека с 2020 года. Для белорусов это означает, что вопрос прав человека в Беларуси и их нарушения режимом по-прежнему остаются в центре внимания международного сообщества и самой ООН".

Между тем постпред властей РБ при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская раскритиковала доклад, заявив, что выводы ООН "предвзяты", "базируются на информации из ненадежных источников" и "являются частью дезинформационной и клеветнической кампании западных стран против Беларуси".

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