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Здание Минского городского суда (фото из архива)Фото: DW/P. Bykowski
ПолитикаБеларусь

В РБ адвоката приговорили к 10 годам за юрпомощь Герасимене

Александра Иванова
35 мин. назад

Минский горсуд счел адвоката, консультировавшего Герасименю и Опейкина, виновным в пособничестве в публичных призывах к санкциям против Беларуси и в "содействии экстремистской деятельности".

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Белорусского адвоката Александра Данилевича Минский городской суд в понедельник, 10 апреля, приговорил к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Дмитрий Лаевский. По его словам, столь суровый приговор был вынесен "за юрпомощь и интервью".

Дело адвоката Александра Данилевича

Данилевич был арестован в мае 2022 года. Как пишет белорусское издание "Наша Нива", произошло это вскоре после того, как он "подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов относительно действий в Украине".

Адвокату были предъявлены обвинения по двум статьям УК РБ: о пособничестве в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и о содействии экстремистской деятельности.

Прокуратура утверждала, что Данилевич, "являясь адвокатом, кандидатом юридических наук, обладая специальными познаниями в области юриспруденции", умышленно оказывал содействие своим клиентам - спортсменам Александре Герасимене и Александру Опейкину - "путем дачи юридических советов в области международного спортивного права", напоминает Дмитрий Лаевский.

"Якобы его юридические советы содействовали подготовке обращений, которые Герасименя и Опейкин направили в адрес международных спортивных организаций - в частности, в адрес Международного олимпийского комитета, Международной федерации лыжного спорта", - уточняет он. По мнению белорусских властей, в этих обращениях содержались "заведомо ложные сведения" о событиях в Беларуси после выборов президента в 2020 году.

Помощь стачечным комитетам в Беларуси

Также обвинение утверждает, что, помимо спортсменов, Данилевич оказывал содействие "неустановленным лицам", которые после выборов 9 августа 2020 года образовали стачечные комитеты на ОАО "Беларуськалий", "путем дачи юридических советов в области международного права",  пишет правозащитник. В частности, обвинение сочло, что Данилевский помог подготовить обращение в норвежскую компанию Yara, являвшуюся крупным закупщиком белорусской калийной продукции, после чего эта компания прекратила закупки.

Что касается обвинений в содействии экстремистской деятельности, то они, по словам Лаевского, выстраивались на том, что Данилевич "дал интервью в Telegram одному из спортивных каналов, который не внесен в список экстремистских, а оттуда это интервью было перепечатано на "экстремистском" медиа".

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